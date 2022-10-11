Случайно нашла отца и жениха на видео оккупантов — история Екатерины Аслановой

С начала полномасштабной войны ее отец и жених защищали Мариуполь. Но с 12 апреля Екатерина ничего не знает о судьбе близких мужчин. Вероятно, они все еще находятся в плену.

Отец и жених до сих пор в плену

Екатерина Асланова вместе с мамой и сестрой пережили адские обстрелы родного Мангуша, который в 20 км от Мариуполя. После пяти месяцев в оккупации, пройдя все круги ада фильтрации, женщины наконец-то смогли выбраться в Одессу.

Екатерина показывает фото, на котором ее отец и жених провожают ее на учебу в Одесский университет. Это была последняя совместная фотография, которую они сделали перед началом полномасштабной войны.

Сейчас также смотрят

Они отпросились со службы, чтобы провести меня, — рассказывает девушка.

Семью Аслановых война застала в разных уголках Украины. Екатерину — в университете в Одессе, ее маму и старшую сестру — в родном Мангуше Донецкой области.

На вторые сутки войны Екатерина решила прорываться к родным и узнала, что ее отец и парень, которые служили в пограничной службе, уже защищают Мариуполь.

Они служили вместе в отделе пограничной службы Ялта. Их направили в Мариуполь держать оборону на заводе имени Ильича.

Екатерина рассказывает, что мужчины находились все время вместе до 12 апреля, пока не решили совершать прорыв на Азовсталь. Тогда только одна группа смогла прорваться на территорию Азовстали. Другие попали в окружение, а затем в плен.

Случайно нашла отца на видео оккупантов

В оккупированном Мангуше семья ждала хорошего известия и одновременно боялась россиян, которые врывались в дома и проверяли близость людей к военным. Однажды оккупанты все-таки пришли.

Оккупанты пришли к нам домой, искали вещи военных. Мы все прятали. Было очень страшно, потому что за ложь они наказывали, — рассказывает дочь военного Светлана.

Однажды, в поисках хоть какого-то известия об отце и женихе, в российском Telegram-канале Екатерина наткнулась на видео, на котором узнала своих.

Отца видела, это точно, он стоял в первом ряду. Насчет парня мы не уверены. Была видна только верхняя часть лица, похоже на него.

Сейчас женщины смогли выбраться из оккупации и сообщить об исчезновении родных во все службы. Теперь единственное, что остается, ждать и надеяться, что скоро они вернутся домой.

Самая большая мечта — встретиться с ними в украинском свободном Мариуполе, — говорит Екатерина.

Ранее мы рассказывали историю медика-сапера Кармы.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!