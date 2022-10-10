Собрат ранен и вряд ли выживет, а ты все равно помогаешь, надеясь на чудо! История медика-сапера Кармы

С этим медиком-сапером лучше не шутить. Ее позывной — Карма. Она рассказывает: это потому, что когда кто-то плохое говорил в ее сторону, потом имел неприятности. Например, вступил(-а) в лужу или ударился(-ась) об угол.

— Я отвечала: “Это карма”. Так и прижилось, — говорит девушка.

Полномасштабную войну она встретила дома. Даже встала раньше, чтобы перед работой приготовить себе вкусный завтрак. Услышала первый взрыв, думала, что показалось. Когда был уже второй и третий, поняла, что нет. Позвонила родным, рассказала, как действовать.

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28 февраля сапер должна была ехать на ротацию в составе добровольческого батальона, поэтому отправила бронеплиты и другое снаряжение на Донбасс. 24 февраля у нее был только билет в Мариуполь.

Как пошла воевать

Карма с 18 лет ходила в военкоматы, но ее не брали. Девушка не остановилась и присоединилась к добровольческому батальону. Сейчас она медик-сапер.

— Сначала была медиком штурмового взвода, потом роты. Со временем прошла обучение по минно-подрывному делу и стала в ряды подразделения инженеров, — рассказывает военная.

Я с детства видела, что Россия ворует нашу историю и это несправедливо. Воевать за свою страну — это просто то, чего я не могу не делать, — отмечает она.

Карма признается: самое сложное в армии — это предвзятое отношение мужчин. Говорит, что ее командир относился к ней не лучшим образом. Но после боевого выхода, где она спасла троих парней, его поведение изменилось.

Сапер — единственная женщина в своем подразделении, вспоминает, что так часто было и раньше. Но из-за ее “мальчишеского” характера девушке комфортно.

— Мы мобильное подразделение, бываем в разных условиях. В основном все стандартно: туалет в кустах или на улице, одноразовый душ — салфетка, — делится буднями Карма. Если приближается время менструации, говорит, просто запасается средствами гигиены и обезболивающим. Ребята в эти дни пытаются помочь и меньше нагружать физически.

Не надо этого стесняться и считать, что ребята этого не поймут, — говорит военная.

Признается для домашнего комфорта все же не хватает горячей воды и места, где можно побыть наедине.

История с фронта

Карма делится историей одного боевого выхода, когда их шестеро отправили на зачистку улицы от оккупантов. В этот момент заработала артиллерия.

— Четвертый прилет около 20 м от нас, следующий уже в двух метрах. Я оглядываюсь: ребят завалило деревьями, один кричит: “Я ранен”. Один сразу погиб. Другие были ранены разной тяжести, — рассказывает девушка.

Она начала разбирать завалы деревьев даже без перчаток, так что повредила руки, но оказала помощь.

— Это ужасное чувство, когда ты понимаешь, что твой собрат тяжело ранен и вряд ли он проживет даже час. Но ты помогаешь и просто надеешься на чудо, — признается она.

Сапер желает украинцам повзрослеть и научиться брать ответственность за каждую сферу жизни.

— Женщинам на фронте я пожелаю не забывать заботиться о себе физически и морально. Потому что мы более эмоциональны, но все равно мы поддержка мужчин, даже если работаем на одном уровне, — отмечает Карма.

Ранее мы рассказывали историю гранатометчика Совы, которая с 2014 года воюет в рядах ВСУ.

Фото: скриншот с видео Суспільне Харків

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