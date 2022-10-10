Рассказы

Собрат ранен и вряд ли выживет, а ты все равно помогаешь, надеясь на чудо! История медика-сапера Кармы

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 октября 2022, 19:00
Історія медикині-саперки Карми про будні на фронті

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