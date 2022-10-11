Розповіді

Випадково знайшла батька і нареченого на відео окупантів — історія Катерини Асланової

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 11 Жовтня 2022, 12:00
Катерина Асланова

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