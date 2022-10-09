Не боялась померти, бо знала — буду снитись мамі: історія бойової медикині Анастасії на псевдо Мураха

Її зріст всього 157 сантиметрів. Це часто додає проблем, щоб залізти на БТР, але не заважає, щоб рятувати життя своїм побратимам. Бойова медикиня Анастасія на позивний Мураха не боїться ані підіймати тяжкості, що більші за неї, ані бити ворога, який переважає у кількості.

Дівчина потрапила на фронт, коли їй було всього 19 років. Тоді вона полишила навчання у Польщі, щоб стати медиком на передовій. На перший раз їй відмовили.

Під час другої спроби Анастасія забула про усі застереження не говорити нічого зайвого командиру та попросила дати негайну відповідь, чи візьмуть її працювати.

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Такий бойовий підхід та міцний характер і сподобався. Тому дівчина отримала чітку відповідь.

Беремо, нам такі бойові треба.

Зазвичай Мураха працювала на Сході в евакуаційній бригаді. Повномасштабну війну зустріла в смт Трьохізбенка, звідки під натиском ворога довелось швидко відходити у Сєвєродонецьк.

Водночас потрібно було прикривати відхід інших підрозділів, тому 24 лютого для бойової медикині тягнулось як ніколи довго.

Однак, втрачаючи хвилини та побратимів, Анастасія не полишила спокій та впевненість у своїх діях.

Я не боялася померти. Я вже собі знала, якщо так станеться, то буду снитися мамі та дещо просити, щоб вона зробила.

Та коли прилетів снаряд у приміщення, де знаходилась Мураха разом з підрозділом, руки у дівчини все ж таки почали трястись. Вона побачила, як з неї ллється кров. Перед очима буквально було світло в кінці тунелю.

Тепер після поранення Анастасію побратими намагаються берегти. Бойова медикиня наразі лікує поранених вже на базі.

Проте вона ніколи не скаржиться. Тільки часом обурюється, як бачить, що хтось не хоче допомагати своїй країні перемогти.

А щоб мир на нашій землі швидше настав, Анастасія впевнена, необхідно не забувати, що поки ще війна триває, варто продовжувати працювати та донатити.

Дівчатам Мураха бажає пам’ятати, що сміливості та відваги нам не займати.

Тому потрібно одна одну підтримувати та іноді нагадувати, що ми маємо йти вперед.

До 24 лютого у майбутнього анестезіолога Вероніки були інші плани. Проте з приходом повномасштабної війни вона теж долучилась до війська. Тепер вона — бойовий медик на псевдо Шакіра у полку Азов. Читай її історію про службу на нулі.

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