Розповіді

Не боялась померти, бо знала — буду снитись мамі: історія бойової медикині Анастасії на псевдо Мураха

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Жовтня 2022, 13:00
Анастасія Мураха
Фото: Instagram

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