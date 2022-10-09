Не боялась умереть, потому что знала — буду сниться маме: история боевого медика Анастасии с позывным Мураха

Ее рост всего 157 сантиметров. Это часто добавляет проблем, чтобы залезть на БТР, но не мешает спасать жизнь своим собратьям. Боевой медик Анастасия с позывным Мураха не боится ни поднимать тяжести больше ее, ни бить превосходящего в количестве врага.

Девушка попала на фронт, когда ей было всего 19 лет. Тогда она оставила учебу в Польше, чтобы стать медиком на передовой. В первый раз ей отказали.

Во время второй попытки Анастасия забыла все предупреждения не говорить ничего лишнего командиру и попросила дать немедленный ответ, возьмут ли ее работать.

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Такой боевой подход и крепкий характер и понравился. Потому девушка получила четкий ответ.

Берем, нам такие боевые нужны.

Обычно Мураха работала на Востоке в эвакуационной бригаде. Полномасштабную войну встретила в пгт Трехизбенка, откуда под напором врага пришлось быстро отходить в Северодонецк.

В то же время, нужно было прикрывать отход других подразделений, поэтому 24 февраля для боевого медика длилось как никогда долго.

Однако, теряя минуты и собратьев, Анастасия не откинула спокойствие и уверенность в своих действиях.

Я не боялась умереть. Я уже знала, если так случится, то буду сниться маме и кое-что просить, чтобы она сделала.

Но когда прилетел снаряд в помещение, где Мураха находилась вместе с подразделением, руки у девушки все же начали трястись. Она увидела, как из нее льется кровь. Перед глазами буквально был свет в конце тоннеля.

Теперь после ранения Анастасию собратья пытаются беречь. Боевой медик лечит раненых уже на базе. Однако она никогда не жалуется.

Только иногда возмущается, видя, что кто-то не хочет помогать своей стране победить.

А чтобы мир на нашей земле скорее наступил, Анастасия уверена, необходимо не забывать, что пока война продолжается, нужно продолжать работать и донатить.

Девушкам Мураха хочет сказать, что смелости и отваги нам не занимать.

Поэтому следует друг друга поддерживать и иногда напоминать, что мы должны идти вперед.

До 24 февраля у будущего анестезиолога Вероники были другие планы. Однако с приходом полномасштабной войны она тоже присоединилась к войску. Теперь она — боевой медик с позывным Шакира в полку Азов. Читай ее историю о службе на нуле.

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