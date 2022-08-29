Граната вместо плена! История боевого медика Азова с позывным Шакира о службе на нуле

До 24 февраля у всех украинцев были планы и цели, которых мы хотели достичь. Также и у Вероники. Она оканчивала интернатуру и хотела стать анестезиологом. Сейчас она — боевой медик полка Азов с позывным Шакира. Девушка рассказала проекту Землячки о службе на передовой.

До начала полномасштабного вторжения девушка начинала каждое утро с кофе в красивом кафе — это был ее ритуал для удачного дня. Сейчас ей тоже удается выпить кофе по утрам, однако растворимый и в полевых условиях. Говорит, иногда везет даже насладиться кофе со сливками.

Войну Вероника встретила дома. Признается: еще ночью поняла, что начнется вторжение, поскольку ее парня вызвали на службу. Когда все началось, парень Вероники вывез ее из Киева, но она чувствовала, что находится не на своем месте. Теперь девушка — боевой медик артиллерийского подразделения на Восточном направлении.

— Я оказываю помощь бойцам в поле и по месту нахождения, направляю в больницу при необходимости, обучаю основам тактической медицины. Я хотела быть анестезиологом, потому что мне нравятся ситуации, когда нужно быстро принимать решение, — рассказывает Вероника.

Как стала боевым медиком

Вероника рассказывает: поначалу ребята шутили: “Ты что, по объявлению пришла?”. На самом деле так оно и было.

— Когда парень вывез меня из Киева, я сидела и понимала, что я не на своем месте.

Затем в Instagram-группе своего университета увидела, что нужен медик в подразделение в Киеве. На следующий день я уже была там, — признается медик.

Девушка делится: Азов для нее — это об отваге, мужестве, стойкости.

— Здесь профессионалы, которые знают, что делают. Они очень искренние, добрые, чуткие и сильные духом. Чувствуется сплоченность, уверенность, поддержка.

Я попала сюда случайно, но сейчас даже не представляю себя где-нибудь в другом месте, — подчеркивает девушка.

Граната вместо плена

Вероника рассказывает: было несколько моментов, которые больше всего ей запомнились. Оба случились ночью. Девушка уже научилась засыпать под звуки взрывов, потому что знает — так работает наша артиллерия.

Однако в ту ночь звук был совсем другой, и уже через несколько минут бойцы начали звать на помощь медика.

— Это был боец ​​с травмой и подозрением на перелом шейного позвонка, потому что он не чувствовал рук и ног. Я бежала к нему с носилками, наложила воротник, решила быстро везти в больницу. Всю дорогу я разговаривала с ним, он спрашивал, вижу ли я, как он двигает рукой. Я говорила: “Немного есть, давай еще, у тебя получается”. Но движений не было совсем…

Это был первый раз, когда у меня что-то екнуло.

Мы довезли его в больницу в сознании, это была моя маленькая победа. Сейчас он до сих пор на лечении в госпитале, — рассказала Вероника.

Второй случай произошел через несколько дней. Ночью сообщили, что враг прорвался.

Мне дали гранату со словами: “Это вместо плена”. На секунду стало страшно.

— Ночью все были готовы, но утром узнали, что врага откинули обратно. И я выпила утренний кофе, — вспоминает медик.

Она рассказывает, что не сталкивалась со сложностями из-за своего пола. Напротив — чувствует поддержку и помощь. В соседнем селе женщины готовят военным горячую еду, есть летний душ, так что можно даже купаться. Однако чаще приходится купаться в речке. Если зайти в форме, то можно ее постирать, шутит медик.

Вероника желает землякам и землячкам быть сплоченными, ведь это очень помогает. Уверена: скоро все девушки наденут платья и каблуки и будут праздновать победу Украины.

Женщины сейчас воюют бок о бок с мужчинами, они сильные, выносливые, умные и всегда готовы помочь. Раньше мы рассказывали историю военного медика Гаечки, которая всегда спешит на помощь.

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