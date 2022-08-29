Розповіді

Граната замість полону! Історія бойової медикині Азова на псевдо Шакіра про службу на нулі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Серпня 2022, 10:00
Граната замість полону! Історія бойової медикині Азова на псевдо Шакіра про службу на нулі
Фото: Unsplash, Instagram

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