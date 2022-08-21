Розповіді

Будьте сміливими сьогодні й завжди! Історія військової медикині Гаєчки, яка завжди поспішає на допомогу

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 15:00
Катерина Бабіч
Фото: Instagram

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