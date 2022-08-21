Будьте смелыми сегодня и всегда! История военного медика Гаечки, которая всегда спешит на помощь

Казалось, что это просто страшный сон. Гул вертолетов, сообщения о взрывах в Киеве и на окраине, сотни звонков. Екатерине Бабич не хотелось верить в происходящее, как и всем украинцам 24 февраля.

Как можно постичь разумом то, что кто-то стремится уничтожить целую нацию? Однако, оставив все попытки понять оккупанта, можно найти в себе силы для борьбы против его террористических методов ведения войны.

Пока захватчики уничтожают города и убивают украинцев, Екатерина Бабич сменила любимую работу на звание младшего сержанта для спасения жизней, а свое имя трансформировала в Гаечку. Она ведь тоже всегда спешит на помощь.

В рамках рубрики Женщины на фронте Екатерина поделилась своей историей трансформации во время войны с шеф-редактором ELLE.UA Екатериной Поповой.

Потянулась рукой включить настольную лампу, чтобы оторвать листик из календаря на прикроватной тумбочке. “Сегодня: 24 февраля. Вас ожидают открытия”, а вслед за “25 февраля. Будьте смелыми сегодня и всегда”.

Да, рассказывает Екатерина о своем начале первого дня полномасштабной войны. Несмотря на нежелание верить в происходящее, сохраняла свой внутренний мир в собранном состоянии.

С конца февраля начала волонтерить вместе с общественным движением Оборона Полтавы. Однако когда почувствовала, что команда может сама справиться, стала в очередь, чтобы присоединиться к рядам ВСУ.

Я осознавала всю сложность координации работы штаба и службы, но я знала и знаю, что команда справится.

И не зря Екатерина была так уверена, поскольку теперь волонтерский штаб помогает и ее подразделению. Находят все, о чем попросит любимая Гаечка.

Находят средства на автомобили и приборы ночного видения, а самое главное — не устают повторять, насколько любят коллегу.

Однако больше о теплых чувствах все же приятно слышать Екатерине от своего сына, которого она нежно называет своим вдохновением и супергероем. Поддерживает ее теперь и муж.

Поэтому когда Екатерина слышит какие-то упреки, что она мать и не должна служить, а на фронте должны быть коррупционеры, то сильно возмущается.

Как и все остальные украинские воины, Гаечка повторяет, что война и служба — не исправительная колония, а на фронте ненадежный контингент будет мешать и оттягивать нашу победу.

Кроме того, военная отмечает, что именно потому, что она мама, и было принято решение идти защищать свою страну на передовую.

Да, я мама… И именно поэтому я пошла в ВСУ, потому что мне есть кого и что защищать!

Пытается оберегать Екатерина и своих собратьев, которых обучает тактической медицине. Когда-то она училась в медицинском, но после окончания университета решила не продолжать карьеру медика. Однако война и судьба решили по-другому.

Теперь Гаечка учит военных, как спасти своего сослуживца и себя от ранений, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших воинов.

Для нее тактическая медицина столь же важна, сколь и тактика владения оружием. Поскольку, благодаря специфическим знаниям и умениям на поле боя, можно не только победить противника, но и смерть.

А пока Екатерина продолжает нести службу и обучать украинских воинов спасать жизни, просит у гражданских только не оставаться равнодушными и не привыкать к войне. А самым лучшим решением дня всегда будет сделать донат на ВСУ.

Верьте! Молитесь! Любите! Горюйте! Работайте все — преданно, честно, каждый на своем месте! Каждый из нас важен!

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