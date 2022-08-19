Потеряла мужа и собратьев, но не потеряла силы духа: история морпеха Ольги Чумак

Война коснулась каждого из нас: она ураганом прошлась по жизни женщин, мужчин, детей. Особенно остро режет эта беспардонная богиня разрухи судьбы военнослужащих. Российские военные внесли коррективы и в судьбу Ольги Чумак — военной одного из подразделений морской пехоты.

Ей — 38 лет, но за последние полгода она пережила больше, чем смог бы в себя вместить военный роман какого-нибудь писателя. Она участвовала в боях, оказывалась в окружении, теряла своих собратьев. Ее отец тяжело заболел, а два сына занимали все пространство в сердце после того, как муж Александр погиб на Яворовском полигоне.

Ее сила — в несокрушимости, в извечной борьбе за детей и за Украину.

Началось все с активистки

Она — модельер с незаконченным образованием. У нее были материнские заботы и супружеские обязанности, а еще — неутомимое желание бороться за справедливость. Когда Майдан всколыхнул все государство — отправилась туда, чтобы возглавить одну из ячеек ОО Правый сектор.

Когда началась война в 2014 году, постоянно держала связь со своим подразделением. В январе 2017 даже отправилась добровольцем туда же, на Донбасс. Она находилась в Авдеевке, выполняла административные поручения: искала волонтеров, вела бытовые дела, занималась страницей подразделения в Facebook.

Добровольческие батальоны со временем присоединились к ВСУ, Ольга подписала контракт и отправилась на передовую. Она “выучилась” на гранатометчицу — прямо во время боевых действий собирала и разбирала свое оружие, чтобы в совершенстве овладеть им.

Первый свой экзамен “сдала на отлично”: долго готовилась, но когда открыла стрельбу со своего гранатомета по врагу, тот больше оттуда не стрелял. Между ними было 800 м, её АГС (оружие) весило 45 кг, а девушка уничтожила укрепленную огневую точку с первого выстрела.

Когда-то ей пришлось подойти даже вплотную к взлетной полосе Донецкого аэропорта. Надо было уничтожить позицию пулеметчика, который очень донимал наших защитников. Работала прямой наводкой с дистанции не более 600 м. Выстрелила несколькими точными очередями — и враг прекратил огонь.

Из девушки, которая училась разбирать пулемет прямо во время боя, Оля превратилась в воина, чей авторитет признавали все сослуживцы. В 2019 году она вернулась к сыновьям и гражданской жизни. А уже через полгода снова вернулась в армию — подписала контракт с подразделением морской пехоты в Мариуполе.

Кто такой Му-Му?

Когда Оля попала на собеседование в престижный военный морской легион, ее комбат задал ей интересный вопрос: кто такой Му-Му?

— Я ответила, что это жертва. Он засмеялся.

Несмотря на тёплую атмосферу в коллективе, боевые собратья не сразу заметили в Ольге высококлассную военнослужащую. В шутку просили рассказать, куда же в ее АГС надо заливать керосин.

Когда сдавала экзамен на получение берета морского пехотинца, то пришлось наравне с мужчинами лезть через стены, толкать БТРы, носить лодки. Застряла на трехметровой стене из колес — тогда уже ребята помогли.

После экзамена последовало невероятное чувство преодоления всех комплексов и личных страхов.

Сколько раз ей суждено было выжить?

Во время первой ротации, которая была возле оккупированной Горловки, женщина помнит: украинские военные ужасно кошмарили оккупантов и не давали им покоя ни днем, ни ночью.

Вторая ротация морпеха Ольги Чумак сопровождалась опасными ситуациями с самого начала. Они были возле Верхнеторецкого. Враг часто начинал обстрелы внезапно, накрывая украинцев крупнокалиберными пулеметами. Особенно ситуация обострилась за неделю до полномасштабного вторжения.

Великая война глазами Ольги Чумак

Их позиции крыли еще несколько дней после 24 февраля. Для Ольги и ее собратьев эти дни связались в один кошмар.

После переброски батальона на новую линию обороны россияне начали активные наступательные действия — в ход пошли не только обстрелы артиллерии, но и танки, которые били прицельно по военным. Попытки Ольги и ее партнера Александра остановить бронетехнику АГС были безуспешными.

Один из танков россиян прорвался и… поехал прямо на Ольгу с Александром. Между ними и огромной машиной было около 10 м.

Они прыгнули в кустарник. Во время движения Ольга внезапно повернула голову на танк, чтобы смоделировать его будущие действия. По неосторожности споткнулась и упала: туда, где несколько секунд назад была ее голова, танкист выпустил пулеметную очередь. Женщину спасли высшие силы.

— Благодаря рации, которую удалось не потерять во время боя, вышли на связь с командиром, и он сориентировал, куда нам нужно выходить. К счастью, тогда нам удалось спастись.

Во время последующих адских боев Ольга потеряла многих своих собратьев — умирали у нее на глазах. Ей больно от этих воспоминаний, но они сделали женщину сильнее. Ибо на ее плечах лежит много важных и сложных человеческих ролей — матери, дочери и воина ВСУ.

О чем думают девушки, когда убивают врагов Украины — это вопрос, точно терзающий всех, кто читает наши истории о женщинах на войне. Одна из них поделилась своими мыслями и переживаниями с фронта — артиллерийская разведчица Любовь о войне.

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