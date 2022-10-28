Розповіді

Ніби побула у самого диявола в полоні — історія парамедикині, яка змінила не одну російську колонію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 08:00
Парамедикиня Ірина Стогній про російський полон

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