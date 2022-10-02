Розповіді

Книга прирівнювалась до цигарки чи буханки хліба: морпіх Михайло Діанов про будні полону та життя на Азовсталі

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Жовтня 2022, 18:35
Михайло Діанов
Фото: Facebook

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