Розповіді

Били, катували струмом та хотіли стратити — історія британського парамедика про російський полон

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Вересня 2022, 19:00
Британець Джон Гардінг про російський полон

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