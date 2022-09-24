Ми повернулись, щоб боротись далі! Перші пости захисників Маріуполя після звільнення

Ми із завмиранням серця спостерігали за тим, як мужньо ведуть боротьбу захисники Маріуполя. Для багатьох місцем життя та смерті став металургійний завод Азовсталь, що був для всього міста останнім бастіоном.

У травні почався відлік їхнього перебування у полоні. І нарешті після довгих місяців неволі, частину українських захисників повернули додому.

Ще невідомо, скільки відкриється світу болю та жахів після того, як з’являться перші свідчення наших героїв.

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Однак поки захисники намагаються оговтатись та усвідомити, що вони нарешті вдома, деякі з них вже поділились своїми думками у перших постах після звільнення.

Відчувалась підтримка найсміливішого народу у світі — Дмитро Козацький (Орест)

Першим порушив тишу автор легендарних знімків з Азовсталі, що сколихнули серця мільйонів ще навесні.

Дмитро подякував усім українцям за підтримку та привітання, а також поділився своєю радістю, що нарешті може обійняти рідних.

За чотири місяці я завжди був впевнений, що українці про нас не забувають і кричать на весь світ, навіть без зв‘язку і новин відчувалась підтримка найсміливішого, найкращого народу у світі.

У полоні військові намагались постійно виправляти одне одного, коли хтось говорив “якщо”, а не “коли ми повернемось”.

Також Дмитро поділився, що найболючіше розуміти, що деякі з його побратимів вже ніколи не побачать своїх сімей через теракт в Оленівці. А тому ми маємо докласти максимальних зусиль, щоб усі полонені військові якомога швидше повернулись додому.

Однак ми маємо прикласти зусилля, щоб ті хто там залишився, повернулися додому найближчим часом, тільки тоді я буду щасливий в повній мірі. Я вдома – в Україні! Продовжуємо боротьбу далі. — Орест (@Kozatsky_D) September 23, 2022

Ми повернулись, щоб боротись далі — Катерина Поліщук (Пташка)

Хоч і без співу, але з усмішкою на вустах написала перші слова після полону й парамедикиня Пташка, яка рятувала життя захисників на Азовсталі.

У своїх історіях в Instagram дівчина подякувала всім за підтримку та привітання. Також Катерина додала, що займається відновленням та прагне повернутись у стрій, оскільки боротьба за нашу волю ще триває.

Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!

Неймовірно всім вдячний за слова підтримки та гіпертурботу — Микола Кущ (Фрост)

Миколу російські пропагандисти називали “одним з найвідоміших нацистів”, а російська влада засудила його до смертної кари. Однак військового вдалось повернути додому, і він вже встиг поділитись з українцями своїми переживаннями та останніми кадрами з Азовсталі.

Я живий, я знову з вами! Неймовірно всім вдячний за слова підтримки та за гіпертурботу, якою нас всіх оточили ще з моменту, як зрізали пов’язки в автобусі.

Ще багато моїх побратимів залишились у полоні — Давид Касаткін (Хімік)

Хіміка теж неодноразово російські пропагандисти називали усіма своїми улюбленими образами, водночас українці завжди вважали його своїм героєм. Однак український захисник повернувся додому та нарешті може сказати усе, що у нього на душі.

Хімік наголосив, що не вважає себе особливим, оскільки справжні герої, на його думку, вже загинули в Маріуполі. І ще багато з тих, хто вартий таких слів, знаходяться у полоні.

Тому військовий попросив українців поширювати інформацію про тих, хто ще чекає на повернення в Україну.

Ще багато моїх побратимів залишились у полоні, їх потрібно повернути!

Мені потрібно спочатку прийти до тями — Михайло Діанов

Ми всі пам’ятаємо його виразні риси обличчя та те незабутнє фото, що зберегло їх для тих мільйонів, які чекали на його повернення з полону.

І не залишилось, здається, жодного українця, якого б не пробрала до останньої частинки душі світлина, на якій Михайло Діанов після російського полону.

Однак військовий вирішив не мовчати та зробив перший допис після звільнення, поділившись, що від радості він хоче танцювати. Пізніше Михайло додав прохання не турбувати його найближчим часом, оскільки йому необхідно відновитись.

Мені потрібно спочатку прийти до тями. Це довготривалий процес. Щиро дякую за розуміння.

Про стан здоров’я військового тепер піклуються лікарі. А поки, ти можеш прочитати, якою була ціна полону для героя Азовсталі Михайла Діанова.

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