Мы вернулись, чтобы бороться дальше! Первые посты защитников Мариуполя после освобождения

Мы с замиранием сердца наблюдали за тем, как мужественно борются защитники Мариуполя. Местом жизни и смерти для многих стал металлургический завод Азовсталь, являвшийся для всего города последним бастионом.

В мае начался отсчет их пребывания в плену. И, наконец, после долгих месяцев неволи, часть украинских защитников вернули домой.

Еще неизвестно, сколько откроется миру боли и ужасов после того, как появятся первые свидетельства наших героев.

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Однако пока защитники пытаются прийти в себя и осознать, что они наконец дома, некоторые из них уже поделились своими мыслями в первых постах после освобождения.

Чувствовалась поддержка самого смелого народа в мире — Дмитрий Казацкий (Орест)

Первым нарушил тишину автор легендарных снимков из Азовстали, всколыхнувших сердца миллионов еще весной.

Дмитрий поблагодарил всех украинцев за поддержку и поздравления, а также поделился своей радостью, что наконец-то может обнять родных.

За четыре месяца я всегда был уверен, что украинцы о нас не забывают и кричат ​​на весь мир, даже без связи и новостей чувствовалась поддержка самого смелого, лучшего народа в мире.

В плену военные пытались постоянно исправлять друг друга, когда кто-то говорил “если”, а не “когда мы вернемся”.

Также Дмитрий поделился, что больнее всего понимать, что некоторые из его собратьев уже никогда не увидят своих семей из-за теракта в Еленовке. Поэтому мы должны приложить максимальные усилия, чтобы все военнопленные как можно скорее вернулись домой.

Однак ми маємо прикласти зусилля, щоб ті хто там залишився, повернулися додому найближчим часом, тільки тоді я буду щасливий в повній мірі. Я вдома — в Україні! Продовжуємо боротьбу далі. — Орест (@Kozatsky_D) September 23, 2022

Мы вернулись, чтобы бороться дальше — Екатерина Полищук (Пташка)

Хоть и без пения, но с улыбкой на устах написала первые слова после плена и парамедик Пташка, спасавшая жизни защитников на Азовстали.

В своих историях в Instagram девушка поблагодарила всех за поддержку и поздравления. Также Екатерина добавила, что занимается восстановлением и стремится вернуться в строй, поскольку борьба за нашу свободу еще продолжается.

Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!

Невероятно всем благодарен за слова поддержки и гиперзаботу — Николай Кущ (Фрост)

Николая российские пропагандисты называли “одним из самых известных нацистов”, а российские власти приговорили его к смертной казни. Однако военного удалось вернуть домой, и он уже успел поделиться с украинцами своими переживаниями и последними кадрами из Азовстали.

Я жив, я снова с вами! Невероятно всем благодарен за слова поддержки и гиперзаботу, которой нас всех окружили еще с момента, как срезали повязки в автобусе.

Еще многие мои собратья остались в плену — Давид Касаткин (Химик)

Химика тоже неоднократно российские пропагандисты называли всеми своими любимыми оскорблениями, пока украинцы всегда считали его своим героем. Однако украинский защитник вернулся домой и наконец-то может сказать все, что у него на душе.

Химик подчеркнул, что не считает себя особенным, поскольку настоящие герои, по его мнению, уже погибли в Мариуполе. И еще многие из тех, кто стоит таких слов, находятся в плену.

Поэтому военный попросил украинцев распространять информацию о тех, кто еще ждет возвращения в Украину.

Еще многие мои собратья остались в плену, их нужно вернуть!

Мне нужно сначала прийти в себя — Михаил Дианов

Мы все помним его выразительные черты лица и то незабываемое фото, что сохранило их для тех миллионов, которые ждали его возвращения из плена.

И не осталось, кажется, ни одного украинца, которого бы не пробрала до последней части души фотография, где изображен Михаил Дианов после российского плена.

Однако военный решил не молчать и сделал первое сообщение после освобождения, поделившись, что от радости он хочет танцевать. Позже Михаил добавил просьбу не беспокоить его в ближайшее время, поскольку ему необходимо восстановиться.

Мне нужно сначала прийти в себя. Это длительный процесс. Спасибо за понимание.

О состоянии здоровья военного теперь заботятся врачи. А пока ты можешь прочитать, какой была цена плена для героя Азовстали Михаила Дианова.

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