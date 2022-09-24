Мы вернулись, чтобы бороться дальше! Первые посты защитников Мариуполя после освобождения

Мы с замиранием сердца наблюдали за тем, как мужественно борются защитники Мариуполя. Местом жизни и смерти для многих стал металлургический завод Азовсталь, являвшийся для всего города последним бастионом.
В мае начался отсчет их пребывания в плену. И, наконец, после долгих месяцев неволи, часть украинских защитников вернули домой.
Еще неизвестно, сколько откроется миру боли и ужасов после того, как появятся первые свидетельства наших героев.
Однако пока защитники пытаются прийти в себя и осознать, что они наконец дома, некоторые из них уже поделились своими мыслями в первых постах после освобождения.
Первым нарушил тишину автор легендарных снимков из Азовстали, всколыхнувших сердца миллионов еще весной.
Дмитрий поблагодарил всех украинцев за поддержку и поздравления, а также поделился своей радостью, что наконец-то может обнять родных.
За четыре месяца я всегда был уверен, что украинцы о нас не забывают и кричат на весь мир, даже без связи и новостей чувствовалась поддержка самого смелого, лучшего народа в мире.
За четыре месяца я всегда был уверен, что украинцы о нас не забывают и кричат на весь мир, даже без связи и новостей чувствовалась поддержка самого смелого, лучшего народа в мире.
В плену военные пытались постоянно исправлять друг друга, когда кто-то говорил “если”, а не “когда мы вернемся”.
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Допис, поширений Орест (@kztsky)
Также Дмитрий поделился, что больнее всего понимать, что некоторые из его собратьев уже никогда не увидят своих семей из-за теракта в Еленовке. Поэтому мы должны приложить максимальные усилия, чтобы все военнопленные как можно скорее вернулись домой.
Однак ми маємо прикласти зусилля, щоб ті хто там залишився, повернулися додому найближчим часом, тільки тоді я буду щасливий в повній мірі. Я вдома — в Україні! Продовжуємо боротьбу далі.— Орест (@Kozatsky_D) September 23, 2022
Однак ми маємо прикласти зусилля, щоб ті хто там залишився, повернулися додому найближчим часом, тільки тоді я буду щасливий в повній мірі. Я вдома — в Україні! Продовжуємо боротьбу далі.
Хоть и без пения, но с улыбкой на устах написала первые слова после плена и парамедик Пташка, спасавшая жизни защитников на Азовстали.
В своих историях в Instagram девушка поблагодарила всех за поддержку и поздравления. Также Екатерина добавила, что занимается восстановлением и стремится вернуться в строй, поскольку борьба за нашу свободу еще продолжается.
Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!
Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!
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Допис, поширений birdie mad (@mad_birdie31)
Николая российские пропагандисты называли “одним из самых известных нацистов”, а российские власти приговорили его к смертной казни. Однако военного удалось вернуть домой, и он уже успел поделиться с украинцами своими переживаниями и последними кадрами из Азовстали.
Я жив, я снова с вами! Невероятно всем благодарен за слова поддержки и гиперзаботу, которой нас всех окружили еще с момента, как срезали повязки в автобусе.
Я жив, я снова с вами! Невероятно всем благодарен за слова поддержки и гиперзаботу, которой нас всех окружили еще с момента, как срезали повязки в автобусе.
Химика тоже неоднократно российские пропагандисты называли всеми своими любимыми оскорблениями, пока украинцы всегда считали его своим героем. Однако украинский защитник вернулся домой и наконец-то может сказать все, что у него на душе.
Химик подчеркнул, что не считает себя особенным, поскольку настоящие герои, по его мнению, уже погибли в Мариуполе. И еще многие из тех, кто стоит таких слов, находятся в плену.
Поэтому военный попросил украинцев распространять информацию о тех, кто еще ждет возвращения в Украину.
Еще многие мои собратья остались в плену, их нужно вернуть!
Еще многие мои собратья остались в плену, их нужно вернуть!
Мы все помним его выразительные черты лица и то незабываемое фото, что сохранило их для тех миллионов, которые ждали его возвращения из плена.
И не осталось, кажется, ни одного украинца, которого бы не пробрала до последней части души фотография, где изображен Михаил Дианов после российского плена.
Фото: Дмитрий Козацкий, Violetta Kirtoka
Однако военный решил не молчать и сделал первое сообщение после освобождения, поделившись, что от радости он хочет танцевать. Позже Михаил добавил просьбу не беспокоить его в ближайшее время, поскольку ему необходимо восстановиться.
Мне нужно сначала прийти в себя. Это длительный процесс. Спасибо за понимание.
Мне нужно сначала прийти в себя. Это длительный процесс. Спасибо за понимание.
О состоянии здоровья военного теперь заботятся врачи. А пока ты можешь прочитать, какой была цена плена для героя Азовстали Михаила Дианова.
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