Били, пытали током и хотели казнить — история британского парамедика о российском плене

Весь мир поддерживает Украину, мужчины и женщины приезжают к нам как заниматься волонтерством, так и воевать на фронте. Они понимают: это война за свободу и ценности, за мирную жизнь без тирании и террора.

59-летний Джон Гардинг — британский парамедик. Он воевал за Украину, был на заводе Азовсталь и попал в плен. Пережил издевательство и пытки россиян, очень похудел, состояние его здоровья сильно ухудшилось.

Во время обмена пленными Украине удалось освободить Джона вместе с другими четырьмя гражданами Великобритании. Гардинг рассказал Daily Mail, что пережил в российском плену.

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О нахождении в плену

Гардинг вспоминает: им обещали, что будут вести себя с ними, как с военнопленными по Женевской конвенции, однако 48 часов они находились под стражей донецкой версии КГБ (МГБ).

— Были избиения, пытки током и многое другое. Одному парню ударили ножом в ногу, после чего ему наложили швы.

Мне кажется, они пытали нас ради развлечения. Это могло продолжаться от часа до нескольких часов, — рассказывает Джон.

По его словам, россияне отвозили пленных в “прокуратуру”, а по дороге могли избивать. Когда проводили через дверь, делали так, чтобы ударялись головой о косяки. Пленные были связаны и с завязанными глазами.

Пытали электрическим током. Обычно использовали телефон, который после набора номера бьет током. Оккупанты заставляли набирать номер.

Находился Гардинг в ужасающих условиях, вспоминает: камеру размером 2 х 4 м делили на нескольких пленных. Россияне издевались и угрожали, заставили даже написать прощальное видео для дочери.

По словам Джона, он видел, как умер другой гражданин Великобритании — Пол Юри. Ему было всего 45 лет, россияне не давали ему нужных лекарств.

Об обмене парамедик даже не догадывался. Когда больше 20 часов ехал с завязанными глазами, думал, что его ждет смерть. Но его и других британцев усадили в самолет, жалюзи на окнах не разрешали открыть.

— Нам дали еду. Мы взлетели и летели долго. Тогда кто-то сказал мне, что мы над Египтом.

Наконец я поднял жалюзи на высоте 30 000 футов и впервые подумал: “Мы не умрем”, — делится Джон.

По его словам, в самолете удалось впервые нормально поесть за несколько месяцев плена.

История британца Джона Гардинга

Джон служил медиком в ВСУ. Когда бойцы Азовстали сдались в плен, российские военные для видео заставляли Гардинга говорить, что он парамедик полка Азов.

Ранее он находился в Грузии и Сирии. Вместе с курдским подразделением боролся против “Исламского государства”. В “ДНР” в начале августа собирались судить пленных иностранцев, среди них был и Джон. Он обратился к бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и сказал, что ему может грозить смертная казнь.

Во время обмена пленными договоренности об освобождении иностранцев достигли при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Освобожденные иностранцы прибыли в саудовский город Эр-Рияда, а оттуда — в родные страны.

Украинские военные вернулись домой, но не все. Ранее мы рассказывали о первых постах защитников Мариуполя после освобождения.

Фото: Georgian National Legion

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