Рассказы

Били, пытали током и хотели казнить — история британского парамедика о российском плене

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 сентября 2022, 19:00
Британець Джон Гардінг про російський полон

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