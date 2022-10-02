Рассказы

Книга приравнивалась к сигарете или буханке хлеба: морпех Михаила Дианов о буднях в плену и жизни на Азовстали

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 октября 2022, 18:35
Михайло Діанов
Фото: Facebook

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