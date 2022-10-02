Книга приравнивалась к сигарете или буханке хлеба: морпех Михаила Дианов о буднях в плену и жизни на Азовстали

Книга в Еленовке была одним из предметов роскоши. Она приравнивалась к одной сигарете или целой буханке хлеба. Освобожденный из российского плена морпех старший сержант Михаил Дианов рассказал это для медиапроекта Front 18.

Времени для чтения было всего два дня. Военный говорит, что смог получить первую книгу за зажигалку. Читал, как ни странно, тогда Ремарка, но говорит, что не понравилось.

Три товарища никак не вязались с картинкой, которую он видел каждый день. Больше Михаилу импонировала книга На Западном фронте без перемен, прочитанная несколько раньше. Она была как из окопов.

Сам морпех попал на поле боя еще в 2015 году. Так что до событий в Мариуполе уже имел значительный опыт за плечами. Однако новейшее вооружение, которое теперь используют украинские защитники, видел разве что по телевизору.

24 февраля мужчина встретил в окрестностях города. А ранение получил уже в самом Мариуполе. Прилетело тогда не только в руку, запечатленную на известной фотографии Дмитрия Казацкого, но и в ногу. Поэтому в госпиталь, еще в то время функционировавший, Михаила на носилках несла Тайра.

Как я выжил? В меня не попали, — рассказывает военный для марафона Єдині новини.

Медик смог тогда поставить специальный аппарат, фиксировавший искалеченную руку. На ноге был гипс. И даже эти сложности не останавливали Михаила, когда он уже попал на Азовсталь. Пытался некоторое время выходить наверх для обороны.

Однако говорит, как только Сергей Волынский узнал, что он в таком состоянии куда-то ходит, сразу отчитал и не позволил больше выходить. Поэтому Михаил начал искать новые для себя занятия, которые приносили бы другим пользу.

Чаще всего ходил собирать дрова, чтобы было чем топить. Однако случались уникальные случаи, когда удавалось где-то найти электрогенераторы, позволяющие сохранять обломки цивилизации в окружении.

Но больше всего Михаилу не нравились авиаудары. Говорит, что это не были какие-то обычные взрывы, это была фактически непрерывная бомбардировка.

Ожидается массированный авиаудар и все — ты становишься между какими-то суперперекрытиями. Это не летит истребитель или штурмовик — и бросил там бомбу, это летит эскадрилья бомбардировщиков.

Чтобы сохранить свою жизнь, Михаил, как и другие защитники Азовстали, должен был сложить оружие и сдаться в плен врагу. Однако сам мужчина уверенно говорит, что это было лишь исполнение приказа.

Мы не сдавались в плен, а выполняли приказ президента.

Мужчина вместе с собратьями попал в Еленовку, которую уверенно называет настоящим концлагерем. Михаил вспоминает, что питание было соответствующим. На завтрак и ужин был комбикорм. А вот в обед давали щи, где плавала только квашеная капуста. Счастьем было найти в этой смеси что-то вроде картошки. Что касается хлеба, то его ежедневная порция выглядела как половина шоколадного батончика.

Чтобы не мечтать о любимых сладостях, Михаил хранил весь комбикорм, который получал за день, чтобы съесть его перед сном. Это было необходимо, чтобы спокойно закрыть глаза и не видеть эклеры или вареную сгущенку.

Мужчина и сам удивляется, что только еда ему мерещилась и больше ничего. Ни семья, ни ситуация на фронте тогда так не волновали воображение, как обычная еда.

Однако еще одна вещь, которая не давала спокойно спать Михаилу, была его рука. Она болела, из нее вытекал гной. А еще там долгое время стояла металлическая конструкция, которую никто не торопился вытаскивать.

Только в августе удалось выпросить, чтобы ее вытащили. Этот аппарат наружной фиксации снимали без наркоза и специального оборудования. Имелись только ржавые плоскогубцы и набор ключей для машин.

Сказали: “Ты же морпех, давай, терпи”. Один держал за плечо, другой снимал мне аппарат. Терпел, где я должен был деться. Рука была повреждена капитально, я гнил полностью.

Поэтому в его кости теперь не хватает четырех сантиметров. После освобождения Михаил сам сделал ортез для своей изувеченной конечности и не позволяет врачам что-либо изменить.

Второе легендарное фото Михаила сделали как раз после его освобождения. Однако путь к нему был гораздо длиннее, чем к предыдущему. В тот день морпеха и его собратьев собрали на улице. Сказали взять с собой все вещи.

Мужчина сначала думал, что снова повезут на допросы. Однако их продержали на коленях около пяти часов, после чего начали перематывать глаза скотчем. Перед этим сказали натянуть шапки или капюшоны.

У Михаила не было ни первого, ни второго. Поэтому на глаза ему сначала положили черный целлофан, который в пути съехал и повредил лицо. Еще один фактор, сильно повлиявший на внешний вид защитника, – это удар надзирателя прикладом по голове.

Это произошло еще на первом этапе подготовки к обмену. Михаил просто неправильно сидел. Конечно, это только по субъективному мнению надзирателя.

А потом был долгий путь в Таганрог, после самолет в Беларусь, а уже в конце защитников посадили в комфортабельные автобусы. Михаил говорит, что только тогда начал догадываться, что, может, едет на обмен.

Сняли скотч только в Украине. Он осознал это, когда автобус остановился, кто-то вошел внутрь и сказал: “Ребята, Слава Украине!”

Был украинский флаг. Хотел заплакать, но слез не было.

Теперь Михаил проходит реабилитацию и надеется, что украинские врачи смогут восстановить его руку. А после этого он вернется к любимому делу — музыке, которой занимался еще в Тернополе до войны. Кроме того, мужчина мечтает открыть собственную мастерскую по металлу и встретиться со своим кумиром, тоже работающим в этой области.

Некоторые маленькие стремления уже исполнились. Михаил очень хотел пройтись по Киеву и купить себе какую-нибудь мелочь. Наконец-то он дома и может это свободно сделать.

Также вместе с украинскими военными 22 сентября удалось освободить из неволи и иностранцев, вставших на защиту Украины. Читай историю британского парамедика о российском плене.

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