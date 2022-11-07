На войне ты не личность, а функция: история боевого медика Маугли об отношении к смерти на фронте

Можно ли победить в каждом сражении? К сожалению, боевым медикам не всегда это удается, несмотря на то, что каждый раз это борьба за жизнь.

Боевой медик и фотограф с позывным Маугли говорит, что это самое сложное осознание за все время полномасштабной войны. Каждый раз она и ее собратья борются за каждого военного, но иногда случаются травмы, несовместимые с жизнью.

Когда учишься, тебе говорят, что тебе нужно помнить — спасти всех не сможешь. Не знаю, насколько это помогает на практике, но точно могу сказать, что не видела хороших врачей без эмпатии.

Но как бы ни было тяжело терять своих пациентов, о своей жизни медик говорит гораздо проще и даже немного рационально. Маугли уверена, что врачей следует оставлять на стабпункте, а вот эвакуацией должны заниматься именно боевые медики — такие же, как она сама.

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Почему так? Все достаточно просто — врача с большим опытом сложнее найти. Поэтому их в подразделении Маугли не приобщают к эвакуации.

Как бы жестоко это ни звучало, но меня заменить гораздо проще, чем нашего анестезиолога с тридцатилетней практикой.

Потому неудивительно, почему Маугли о своем ранении так спокойно рассказывает. Говорит, что иногда ей даже немного неудобно, поскольку видела уже столько всего, что пуля и шрапнель кажутся не такими страшными.

Так со временем привыкла она и к звукам взрывов и обстрелов. Когда-то медик вздрагивала, когда слышала приближение самолета, сейчас — только тогда, когда понимает, что это авиаобстрел.

Никакие блиндажи, если это прямой удар, не спасут. Посмотрите, какие кратеры остаются после бомбардировок.

Но после этих слов задумчиво добавляет, что, конечно, в случае непрямого попадания шансы выжить есть. Однако на войне нет определенной схемы, которая поможет двигаться дальше. Каждый план может сорваться в любую минуту, поэтому приходится учиться быстро принимать решение — бросать машину или бежать за ранеными в серую зону.

Неожиданностью стала для Маугли и обстановка в тылу. Медик признается: думала, если начнется полномасштабная война, все будет значительно хуже.

Я ждала полный фолаут и ковровые бомбардировки с первых дней войны.

Однако моральный дух удается держать на поразительном уровне даже в чрезвычайно сложных ситуациях. Даже для тяжелораненых медики всегда пытаются сделать что-то, что поднимет настроение.

К примеру, в запасе всегда есть новенькие носки. Конечно, все они с яркими и забавными рисунками, чтобы пока боец ​​выбирает себе по вкусу, он отвлекся от своей боли.

Маугли также вспоминает, как на Пасху волонтеры постарались привезти для военных особые подарки. Поэтому каждый военный с ранением держал в руках пасочку.

Такая картина: в машине сидят бойцы с разными ранениями — у кого-то голова перевязана, у кого-то нога, у кого-то капельница стоит. И у каждого в руках пасочка. Это эпичное было полотно.

Бойцы тоже часто радуют медиков своими интересными разговорами. Так однажды один парень очень просил собратьев не разбирать без него трофейный рюкзак врага. А вот военные с легкими ранениями или контузиями чаще всего отказываются от госпитализации и возвращаются на позиции.

Маугли тоже надеется поскорее выздороветь и вернуться к своим собратьям, поскольку чувствует, что она им нужна.

На войне ты не личность, а функция. А я сейчас ни там, ни там. Будто застряешь в этом промежутке, и тяжело от мысли, куда придется вернуться. Но при этом острая тоска по своей стае.

Некоторым медикам приходится проходить все вместе с нашими бойцами от боевых действий до плена. И от каждого такого рассказа разрывается сердце! Читай историю боевого медика о российском плену.

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