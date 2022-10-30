Ангелы ВСУ: как работают боевые медики на передовой

Успех украинских защитников зависит не только от их боевой подготовки и опыта, но и от уровня медицинской подготовки. Умение оказать самопомощь — это база, а наличие среди команды квалифицированного боевого медика — то, благодаря чему военные могут дольше давать отпор оккупантам, сохраняя свою жизнь и здоровье своих собратьев.

В условиях современной войны сохранение своей жизни зависит, в первую очередь, от действий самого бойца. То есть, насколько он владеет этими навыками на уровне мышечной памяти, — рассказывает военнослужащий ВСУ на псевдо Клотч.

С поля боя эвакуационные бригады доставляют раненых в стабилизационные пункты. Здесь им оказывают необходимую помощь и, при необходимости, направляют на следующий этап эвакуации.

Военная медицина не поправляет здоровье. Она не столько занимается лечением. Она спасает и сохраняет жизнь. Это наша основная задача, — говорит Клотч.

На войне забываешь о времени и режиме работы. Ситуация с ранеными стремительно изменяется. Иногда бывает тихо, но чаще медицинские специалисты не знают сна по несколько дней.

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Современная аппаратура не только облегчает работу медиков, но значительно увеличивает шансы бойцов на выживание.

Работая на линии огня, боевые медики спасают жизнь украинских воинов, рискуя собственной, чтобы приблизить нашу победу. Как это происходит — смотри в видео.

Его называют “крестный отец боевых медиков ВСУ”. Смотри историю Евгения Храпко, который сохраняет жизнь даже после смерти.

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