Ангели ЗСУ: як працюють бойові медики на передовій

Успіх українських захисників залежить не тільки від їхнього бойового вишколу та досвіду, а й від рівня медичної підготовки. Вміння надати самодопомогу — це база, а наявність серед команди кваліфікованого бойового медика чи стрільця-санітара — те, завдяки чому військові можуть якнайдовше давати відсіч окупантам, зберігаючи своє життя і здоров’я своїх побратимів.

В умовах сучасної війни збереження власного життя залежить, у першу чергу, від дій самого бійця. Тобто наскільки він володіє цими навичками на рівні м’язової пам’яті, — розповідає військовослужбовець ЗСУ на псевдо Клотч.

З поля бою евакуаційні бригади доправляють поранених у стабілізаційні пункти. Тут їм надають необхідну допомогу, та, за потреби, спрямовують на наступний етап евакуації.

Військова медицина — не поправляє здоров’я. Вона не так займається лікуванням. Вона рятує й зберігає життя. Це наше основне завдання, — говорить Клотч.

На війні забуваєш про час і режим роботи. Ситуація з пораненими стрімко змінюється. Часом буває тихо, але частіше — медичні фахівці не знають сну по кілька днів.

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Сучасна апаратура не лише полегшує роботу медиків, але й значно збільшує шанси бійців на виживання.

Працюючи на лінії вогню, бойові медики рятують життя українських воїнів, ризикуючи власним, аби наблизити нашу перемогу. Як це відбувається — дивись у відео.

Його називають “хрещений батько бойових медиків ЗСУ”, дивіться історію Євгена Храпка, який зберігає життя навіть після смерті.

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