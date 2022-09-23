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Хрещений батько бойових медиків ЗСУ: історія Євгена Храпка, який зберігає життя навіть після смерті

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 23 Вересня 2022, 18:00
Євген Храпко
Фото: Facebook

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