Крестный отец боевых медиков ВСУ: история Евгения Храпко, сохраняющего жизни даже после смерти

В Украине много имен, достойных звания героя за неоценимый вклад в свободу украинцев и сохранение наших жизней.

Среди тех, которые, к сожалению, уже стали вечными, Евгений Храпко — один из лучших инструкторов по тактической медицине страны.

О жизни Евгения, как он стал крестным отцом боевой медицины и как страстно и преданно любил свое дело, рассказала журналистка УП Оксана Полищук.

Тактическая медицина — начало

По специальности Евгений далек от мира медицины — он инженер-программист. В свое время окончил Николаевский университет кораблестроения и даже работал по специальности.

Однако жизнь привела его к совершенно другой сфере, где он, благодаря своей организованности и требовательности, стал одним из лучших. Этим новым увлечением стала тактическая медицина.

Друзья Храпко убеждены: с таким умом и характером он мог стать кем угодно, хоть освоить ядерную физику, хоть улететь в космос.

Серьезно тактической медициной он увлекся еще в 2014 году, после начала боевых действий на Востоке Украины. Через год прошел все возможные курсы по этой специальности и пошел добровольно получать практический опыт в АТО, а уже в 2015 поехал на спецобучение TCCC в Литву.

Он не ограничился только украинским обучением: стал выпускником программы подготовки Combat Medic 68W, Army Basic Instructor Course, курсов лидерства от вооруженных сил США для младших офицеров медицинской службы.

В 2016 году Евгений подписал трехлетний договор с ВСУ, а на следующий год приступил к выполнению обязанностей командира учебного взвода.

Там он планировал учебно-боевую подготовку воинской части, обустраивал материально-техническую базу, разрабатывал и внедрял учебные программы, пособия, фильмы. А еще сотрудничал с зарубежными партнерами.

Крестный отец боевых медиков

До 2017 года понятия “боевой медик” не существовало. Единственная специальность, которую можно считать подобной — санитарный инструктор, но она была советским пережитком прошедшего.

Благодаря Евгению появилась специальность “боевой медик” и штатные должности для медицинского персонала без медицинского образования. Теперь они могут спасать жизни и одновременно быть полноценной боевой единицей.

Чтобы развивать и выводить на новый уровень такую ​​медицину, был создан самый мощный в Украине специализированный учебный центр в Десне.

Одним из негласных руководителей всех процессов и центра был сам Храпко, ведь лучше, по словам его друзей, никто не смог бы продумать план обучения для боевых медиков.

Именно он разрабатывал и внедрял качественные учебные программы по тактической медицине в ВСУ от базового уровня до уровня старшего боевого медика.

Параллельно возглавил разработку учебной программы для новой специальности “боевой медик” в ВСУ и занимался подготовкой инструкторского состава. Этот труд Евгения сейчас продолжает жить на передовой в лице боевых медиков, способных спасти из ада.

Передовая. Жизнь превыше всего

24 февраля Евгений Храпко был в командировке во Львове, а уже на следующий день он примчался в Харьков и сразу пошел в военкомат, чтобы применить все свои знания и спасти как можно больше людей.

В плане спасения он был по-хорошему бешеный, мог пойти в сам ад, травмироваться, но сделать все, чтобы сохранить жизнь. Все неудачи и поражения воспринимал очень остро, пропускал каждую смерть через себя.

Ему феноменально удавалось находить нешаблонные решения в любых экстренных ситуациях, он умел поступать так, как не прописано ни в одной методичке. Этим он поражал всех.

Все четыре месяца войны он активно писал в Facebook, описывал происходящее на медицинском фронте, на передовой, что именно и почему нужно боевым медикам, а что только вредит.

На передовой ему удалось совершить более 100 выездов на эвакуацию. Однако 11 июня 2022 года его автомобиль скорой не доехал, его взорвали русские. Скорая в тот день летела на эвакуацию раненых на самый “ноль”, где вражеский огонь пожирает людей.

Евгений Храпко: сын, друг, муж, отец

Для всех родных и друзей эта потеря очень болезненна, ведь Евгений был удивительным, уникальным человеком. По словам отца, у него был непростой характер, высокий уровень сарказма и резкости, однако его ум, харизма и организованность были исключительными.

Над последней чертой характера часто подшучивали друзья, называя его заучкой или ботаном, но все воспринималось с юмором, без оскорблений, все уважали Евгения.

Для своей жены Татьяны он тоже был особенным и фактурным, пара имела особую ментальную связь. Вместе они воспитывали сына от первого брака женщины.

Хотя у Евгения не было своих детей, он оставил гораздо больше — бесценные знания, которые продолжают спасать даже после его смерти.

Рядом со смертью во время войны особенно чувствуется радость за спасенную жизнь. Сегодня ее ощутила вся Украина, когда из российского плена освободили 215 защитников. Все подробности — в нашем материале.

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