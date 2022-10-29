Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон

З російського полону повертаються українські бійці та парамедики — неймовірне щастя відчувають наші родини, що дочекалися рідних удома. І кожна така історія крає серце!

Військова медикиня Валентина Зубко потрапила у російський полон 12 квітня із комбінату Ілліча в Маріуполі. У неволі провела п’ять з половиною місяців. Нині після шпиталю повернулася на рідну Черкащину, де її з квітами зустрічають у компанії, де тато працює трактористом.

Після медичної академії Валентина працювала у військовому шпиталі в Маріуполі. Там і зустріла повномасштабне вторгнення Росії. Разом із колегами до 15 березня продовжувала рятувати життя, аж поки медзаклад не розбомбили окупанти. Тоді перемістились на заводи, зокрема, Валентина допомагала українським армійцям на комбінаті Ілліча.

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Я не була морально до цього готова, тому що бачити те, що там відбувається із військовими та з цивільним населенням, як і з самим містом — це дуже важко.

Валентина могла виїхати з Маріуполя, але вирішила залишитися. Зізнається: розуміла, що може там загинути, але про полон навіть думка не закрадалася.

— Вже не було як та чим надавати допомогу. В день полону подзвонила батькам і сказала, що, можливо, не буду виходити на зв’язок.

Куди їх везли, бранці не знали. Всіх перевозили із зв’язаними очима і руками. Так змінили три колонії й СІЗО на території РФ. Про умови Валентина говорить неохоче, щоб не нашкодити тим, хто досі там. Натомість із усмішкою розповідає про свій 30 день народження, який зустріла в полоні. Дівчата-офіцери, які жили з нею, наскільки змогли — зробили його світлим.

— Ми зранку прокинулися, вони мене привітали, всі ми обійнялися й загадали два бажання: щоб ми повернулися в Україну й аби ця війна закінчилася.

Я повернулася з роботи, вони склали про мене пісню, придумали мінімальні рухи, щоб не привертати уваги. А моїм тортом був шматочок хліба, в якого відірвали шкуринку і посередині вставили наче свічку. Це був найкращий день у полоні.

Через п’ять із половиною місяців Валентина разом з іншими бранцями повернулася додому. Полоненим вкотре не сказали, куди везуть. Думки були невеселі, зізнається жінка. Надія зажевріла лише тоді, коли в Білорусі їх посадили в комфортабельні автобуси. А потім розв’язали очі та руки.

— Я виходжу з автобуса, бачу — бігборд із прапором України. Я просто ридала. Побачила жінку з телефоном, і попросила зателефонувати батькам.

Валентина ще проходить реабілітацію, набирається сил, трохи побуде з рідними. А потім знову — до військової служби.

У цей час потрібно внести свою хоч маленьку частинку, але щось свого для нашої перемоги.

Такої ж думки й волонтерка Катерина Терехова, яка від початку війни опікується тисячами переселенців.

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