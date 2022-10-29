Каждый день мог стать последним: боевой медик рассказала, что пережила в российском плену

Из российского плена возвращаются украинские бойцы и парамедики — невероятное счастье чувствуют наши семьи, которые дождались родных дома. И каждая такая история терзает сердце!

Военный медик Валентина Зубко попала в плен 12 апреля из комбината Ильича в Мариуполе. В неволе провела пять с половиной месяцев. Сейчас после госпиталя вернулась в родную Черкаскую область, где ее с цветами встречают в компании, где папа работает трактористом.

После медицинской академии Валентина работала в военном госпитале в Мариуполе. Там и встретила полномасштабное вторжение России. Вместе с коллегами до 15 марта продолжала спасать жизни, пока медучреждение не разбомбили оккупанты. Тогда переместились на заводы, в частности, Валентина помогала украинским армейцам на комбинате Ильича.

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Я не была морально к этому готова, потому что видеть то, что там происходит с военными и гражданским населением и с самим городом — это очень трудно.

Валентина могла уехать из Мариуполя, но решила остаться. Признается: понимала, что может там погибнуть, но о плене даже мысль не закрадывалась.

— Уже не было чем и как оказывать помощь. В день плена позвонила родителям и сказала, что, возможно, не буду выходить на связь.

Куда их везли, пленники не знали. Всех перевозили со связанными глазами и руками. Так сменили три колонии и СИЗО на территории РФ. Об условиях Валентина говорит неохотно, чтобы не навредить тем, кто до сих пор там. Зато с улыбкой рассказывает о своем 30 дне рождения, который встретила в плену. Девушки-офицеры, жившие с ней, насколько смогли — сделали его светлым.

— Мы утром проснулись, они меня поздравили, все мы обнялись и загадали два желания: чтобы мы вернулись в Украину и чтобы эта война закончилась.

Я вернулась с работы, они сочинили обо мне песню, придумали минимальные движения, чтобы не привлекать внимания. А моим тортом был кусочек хлеба, у которого оторвали корочку и посередине вставили ​​как свечу. Это был самый лучший день в плену.

Через пять с половиной месяцев Валентина вместе с другими пленниками вернулась домой. Пленным еще не сказали, куда везут. Мысли были невеселые, признается женщина. Надежда появилась только тогда, когда в Беларуси их посадили в комфортабельные автобусы. А потом развязали глаза и руки.

— Я выхожу из автобуса, вижу — бигборд с флагом Украины. Я просто рыдала. Увидела женщину с телефоном и попросила позвонить родителям.

Валентина еще проходит реабилитацию, набирается сил, немного побудет с родными. А потом снова — на военную службу.

В это время нужно внести свою хоть маленькую частичку, но что-то свое для нашей победы.

Такого же мнения и волонтер Екатерина Терехова, которая с начала войны заботится о тысячах переселенцев.

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