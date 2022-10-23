Азовсталь, автомат против танка, собачий корм и Еленовка: жесткая история морпеха, защищавшего Мариуполь

В его родном Николаеве взрывы, по всей стране прокатилась волна понимания — началась полномасштабная война. Но Виктор Руссу уже знал, что ему нужно делать.

Мужчина уже прошел АТО, а потому и знал, что и в этот раз пойдет на передовую оборону своей страны. Поэтому утром 24 февраля уже стоял у военкомата. Сам вспоминает, как рядом с ним были мужчины как с повестками, так и без них — все были готовы встать на защиту.

Когда получил одобрительный ответ, только взял время, чтобы отвезти близких в безопасное место, а на следующий день утром отправился уже под Мариуполь. Уже тогда было сложно попасть в город, поэтому ночевали военные на въезде, а на следующий день их поделили.

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Виктор с третью бойцов поехал в Мариуполь, о судьбе других до сих пор не знает. Только добавляет, что всех собратьев, кого знал, уже потерял в тяжелых боях.

Мужчина очень просился в 36 отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, куда в конце концов и попал. Так он стал морпехом и закрепил за собой позывной Симеиз.

Еще при участии в АТО Виктор занимал должность командира минометной батареи, но в Мариуполе она уже была занята, поэтому он стал исполнять обязанности старшего офицера минометной батареи.

Когда в марте российские оккупанты начали еще больше двигаться на город, приходилось оставлять свои позиции — силы были неравны во всех соотношениях: от количества личного состава до вооружения и работающей авиации.

Кольцо вокруг города замкнулось, поэтому морпехи в начале апреля попытались вырваться на Азовсталь, поскольку это был единственный шанс спасти их жизнь и продолжить борьбу.

Сам Виктор делится, что сколько раз не попадал в затруднительное положение во время боев, но никогда не был готов сдаться в плен.

Вспоминает, как только во время прорыва некоторые украинские военные благодаря знаниям русского смогли ввести в заблуждение противника и быстро пройти его блокпост. Лишь в конце враг понял, что что-то пошло не так и начал вдогонку стрелять, но уже было поздно.

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Даже находясь уже в полном окружении, военные пытались поддерживать друг друга и искать взаимопонимание. Питание для всех было одинаковое — один раз в день пол-литра каши или супа.

Виктор вспоминает, что этого хватало, чтобы не думать о еде, хотя вес терял все очень быстро. Но самую большую проблему мужчина видит в том, что было сложнее носить каску и бронежилет.

Со временем бои становились все более ожесточенными, а как продовольствия, так и боеприпасов становилось все меньше. Противотанковых средств было очень мало, поэтому чаще всего шли с автоматом сражаться против груды металла.

Приходилось идти с автоматом танка или ждать, пока он “отработает”, потом самому работать.

Воды тоже практически не было, только та, что текла по ржавым трубам. Несмотря на это, военные не забывали о личной гигиене, поэтому раз в одну-две недели могли побриться.

Можно было выделить себе когда-нибудь такой момент раз в 1-2 недели, чтобы привести себя в порядок, скажем так. С точки зрения нормальной жизни — это ужас, для военного — это терпимо.

Но в конце обороны желание что-то поесть брало верх, поэтому 15 мая мужчина не выдержал и решил попробовать собачий корм. На заводе был целый мешок, но его старались не трогать.

Виктор признается, что на вкус ему грех жаловаться, но когда на следующее утро он услышал, что должен сложить оружие и идти на эвакуацию, то сильно расстроился.

Я в таком отчаянии был! Думаю: “Всего один день надо было продержаться, и я бы его тоже не ел!”

Виктор не знал, что именно в этот день планируется выход из Азовстали. Разговоры были о переговорах, но точных дат он не слышал. Были надежды на сопровождение от Красного Креста и ООН, но после фразы “мордой в пол” он понял, что все пошло не так.

С конца мая и до 20 сентября мужчина был вместе с собратьями в Еленовке. В последний день пребывания в неволе он не верил, что это может быть обмен. Когда увидел лицо командиров, то думал, что всех переводят на другой этап.

Пришлось провести часы в КамАЗе, затем на самолете и автобусе из Беларуси, чтобы начать догадываться, что происходит. Лишь мягкие сиденья в конце стали сигналом, что ситуация может улучшиться. Еще больше убедился в своих догадках мужчина, когда на вопрос о туалете или еде отвечали, что все необходимое будут делать уже в Украине.

Видим — на границе автобус едет навстречу. Но не верилось до последнего, пока нас не передали. Ну а потом — эйфория.

Первое, что помнит Виктор по возвращении — это бутерброды с сыром и колбасой. Мужчина вспоминает ту женщину, которая его ими угостила. Говорит, что после двух уже был полностью сыт.

Сейчас военный находится на реабилитации и пытается не загадывать. Только хочет семьи и уюта.

Также после начала полномасштабной войны многие украинские медики прошли школу молодого бойца: под взрывами выполняли свои обязанности и спасали гражданских с первой минуты опасности. Читай историю фельдшера о спасении людей из-под обстрелов.

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