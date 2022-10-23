Рассказы

Азовсталь, автомат против танка, собачий корм и Еленовка: жесткая история морпеха, защищавшего Мариуполь

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 октября 2022, 09:00
Віктор Руссу
Фото: Unsplash, Pexels, Facebook

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