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Вселенная дала мне возможность помогать: история волонтера, которая занимается тысячами переселенцев

Светлана Ковбица 28 октября 2022, 17:00
Киянка Катерина Терехова облаштувала шелтер для переселенців

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