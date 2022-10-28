Вселенная дала мне возможность помогать: история волонтера, которая занимается тысячами переселенцев

Из рестораторов в волонтеры — киевлянка Екатерина Терехова 20 лет работала в сфере гостеприимства. Она эксперт по организации ресторанного и клубного бизнеса.

Полномасштабная война кардинально изменила ее жизнь. Теперь она волонтер, занимается сразу несколькими социальными проектами на Закарпатье и помогает здесь тысячам переселенцев. Таким, как и сама.

В Киев пока не возвращается. Потому что чувствует, что нужна здесь. И надеется, что ее деятельность станет для кого-то примером, особенно для власти.

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Волонтерская идея

Дома, в столице, 24 февраля Екатерина проснулась от взрывов. Убегать никуда не собиралась. С первого дня полномасштабной войны помогала военным, студентам и медикам.

Говорит, что имеет эти способности и понимает, как ими пользоваться. Первые 12 дней войны во время воздушных тревог и обстрелов она с семьей провела в подвале дома.

Пока не позвонили по телефону ее друзья-военные и не посоветовали выехать из столицы в более безопасное место. Екатерина вместе с мужем, его родителями, мамой, семью собаками и котом отправились в никуда.

Объездными путями, минуя Житомирскую трассу, которую тогда активно обстреливали, добрались до Закарпатья. До сих пор в этом крае она была всего один раз.

Екатерина Терехова сразу спланировала: здесь будет заниматься волонтерством. Потому что рядом граница, можно принимать посылки, готовить пищу для людей в очередях.

Своими идеями поделилась в чате волонтерского сообщества, а ныне благотворительного фонда IT-армия. Друзья сказали: “Давай, будем делать!”

Гуманитарный склад

Я родилась в городе Донецк, но живу в Киеве с 1997 года. Для меня война началась в 2014 году, уже тогда я стала волонтером. Так что это дело для меня не новое.

В свой родной город сейчас попасть не могу. Но надеюсь вернуться туда с нашим украинским флагом в украинский Донецк. И помогу его отстраивать! — делится Екатерина.

Женщина 8 марта оказалась на Закарпатье. А уже на следующий день держала в руках ключи от своего первого складского помещения.

10 марта с утра со строителями купила необходимые стройматериалы. В складе расставляли стеллажи, окрашивали пол, устанавливали унитаз и рукомойник.

Мой первый гуманитарный склад открылся 11 марта. И мы уже ночью получили первую посылку. Затем последовали целые грузы с помощью для украинцев, которые больше всего в ней нуждались.

Это помещение рядом с рынком и супермаркетом в городе Мукачево. Так мы начали нашу деятельность. И первый выходной у нас был первого мая, — вспоминает волонтер.

Приюты для детей-сирот

Она реализует на Закарпатье сразу несколько социальных проектов. Давно сотрудничает с фондом БОН. От них услышала, что в Закарпатье в санаторий Човен эвакуируют 180 детей-сирот из-под Киева, из Артека.

— Так я подхватила это убежище. Узнала, что детям нужна не только одежда и обувь, но и 200 новых матрасов, вместо старых ватных, кровати. Когда приехала в Човен, а это бывший туберкулезный санаторий, то ужаснулась.

Там была тюремная посуда, эти металлические миски… В помещении не было даже батарей. Знаешь, их, наверное, сдали на металлолом. Туалеты и душевые нерабочие. Мы поменяли там все, — рассказывает Екатерина.

Затем женщина “подхватила” еще две убежища. Сейчас занимается релоцированными на Закарпатье тремя приютами, где более 300 украинских детей-сирот. Завозит туда гуманитарку, покупает одежду и все необходимое.

Шелтер из заброшенной школы

Еще один серьезный проект Екатерины — современный, просторный, удобный и уютный шелтер для семей переселенцев. Волонтер его обустроила сама — перестроила старую заброшенную школу в селе Березинка.

После реформы образования учащихся перевели в заведение в соседнем селе. А тут гулял ветер. Здание пустело восемь последних лет. Нашла его Екатерина случайно.

Мне нужно было поехать в Човен. Сижу у себя на складе, прокладываю маршрут в село Березники, а мне показывает — ехать шесть минут. Хотя знаю, что дорога должна занять около полутора часа.

Выяснилось, что я указала село Березинка. Знакомый говорит: да, у нас там нет санатория. Но тоже есть интересное здание. Хочешь — покажу. Так я попала в эту школу.

С заброшенным фасадом, старыми окнами, полностью изуродованным входом. Первое, о чем я подумала: классно, это здание идеально подходит для детей с инвалидностью. Потому что оно одноэтажное, имеет широкую дверь, — говорит волонтер.

Большая перестройка

Екатерина попросила ключи и вошла внутрь помещения. В ее менеджерской голове сразу возникла идея, как переоборудовать эту школу, чтобы она стала комфортной для проживания.

Женщина от руки нарисовала схему перестройки, позвонила другу-архитектору и попросила разработать проект. Через день он уже был готов. Екатерина познакомилась с руководством села, здание ей отдали в аренду.

А еще заручилась поддержкой друзей из IT-армии и принялась за работу. Дети-инвалиды, которых планировала туда поселить, уже нашли убежище. Поэтому здесь появился ITshelter для взрослых и маленьких переселенцев.

Эта заброшенная школа была без отопления, с туалетами на улице. Екатерина быстро собрала деньги, выиграла грант в $28 тысяч и переустроила все классы.

Здесь поменяли окна, электропроводку, провели канализацию, установили насос, построили туалеты и душевые и сделали современный ремонт. В комнатах чисто и просторно. Есть керамические обогреватели и печи на дровах.

На кроватях — ортопедические матрасы. У каждого жителя — своя тумба и шкаф. Здесь, как дома: чисто, тепло и уютно. А еще пахнет вкусной едой.

Эвакуированные из горячих точек люди живут и питаются в шелтере бесплатно и имеют все необходимое.

Будни в шелтере

Шелтер рассчитан на 57 человек. Сейчас здесь есть еще несколько свободных мест. Наемных работников в убежище нет. Убирают, стирают и готовят еду переселенцы сами по очереди.

В коридоре две стиральные машины, холодильники и заполненная запасами на зиму морозильная камера.

У нас в морозилке заготовки: натертая морковь, укроп, фрукты на компоты. У нас много маленьких детей. Нам из Словакии привезли очень много замороженного мяса.

Также имеем здесь на зиму фаршированный перец. Женщины лепят вареники, — отмечает Екатерина.

Кухня здесь с профессиональным оборудованием, волонтер привезла ее сюда из собственного заведения. Питание трехразовое.

В просторных отремонтированных классах оборудованы спальни. Есть отдельные для мужчин и женщин. Есть общие. В коридоре — детский уголок, где множество игрушек. Во дворе запас дров на зиму.

На здании желто-голубой флаг. На фасаде новая стеклянная табличка с именами благотворителей, которые дали деньги на обустройство шелтера.

Сотрудничество с властью

Деньги Екатерина собирает по всему миру — поддерживают друзья и их знакомые.

Я начала строительство первого мая. Десятого мая мы переехали сюда с гуманитарным составом. А 25 мая в приют заехала первая семья.

Все так быстро происходило, потому что местные власти очень сильно помогали. С ними было полное понимание и поддержка. Мы договорились, что я ремонтирую это здание.

Мы подписываем договор аренды на год. Если война не закончится и этим людям, которые здесь живут, некуда будет возвращаться, мы продолжим этот договор.

Но после нашей победы, когда все станет на свои места, я эту постройку в таком состоянии, как я ее перестроила, оставляю ОТГ. И они ей пользуются, как пожелают. Здесь можно разместить детский лагерь или санаторий, — объясняет благотворительница.

В одном крыле школы находится гуманитарный склад. Там Екатерине хозяйничать помогает ее мама Валентина Крыжановская.

Одежду и обувь, бытовую химию и предметы гигиены здесь получают почти полтысячи семей переселенцев. Эти люди живут не в шелтере, а в Мукачево и окрестных селах. Помощь сюда присылают друзья Екатерины.

Содержание убежища

За последнюю неделю в приют Екатерины заселились беженцы из Запорожья. Люди здесь с горячих точек. Перед поселением проходят своеобразный кастинг.

Потому что в убежище строгие правила. Здесь нельзя пьянствовать и ссориться. Сюда не поселяют охотников за гуманитаркой.

У нас царит уют и покой. Мне бы очень хотелось, чтобы люди ценили то, что они попали в такие условия, — говорит женщина.

Она каждый вторник покупает продукты для убежища на рынке в Мукачево. Говорит, что там ее узнают, поэтому отдают товар по себестоимости. Друзья Екатерины помогают ей содержать убежище.

Запас денег на продукты сейчас у нее где-то на четыре месяца. Оставшиеся от гранта доллары Екатерина планирует использовать на оплату коммунальных услуг зимой.

— Деньги от гранта я тратила исключительно на покупку строительных материалов. При моих способностях экономить, находить дружеские отношения, у меня еще осталась достаточно большая сумма остатка, которую я сейчас буду тратить на оплату коммунальных, — рассказывает она.

Возвращаться в столицу ресторатор Екатерина Терехова пока не хочет. Говорит, Вселенная дала ей возможность помогать — она ​​ею пользуется.

И надеется, что ее деятельность станет для кого-nj примером, особенно для чиновников. На Закарпатье есть немало таких заброшенных зданий. Реанимировать их дешевле, чем строить новое жилье для переселенцев.

Надеюсь, что мою работу увидят наши власти и поймут, что можно недорого сделать такие классные социальные проекты для жилья.

И мне кажется, что в некоторых случаях это даже дешевле, чем строить модульные городки, — считает волонтер.

Тем временем в Киеве открыли социальный супермаркет Support Market. Читай, что это за инициатива и кто ею может воспользоваться.

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