Розповіді

На війні ти не особистість, а функція: історія бойової медикині Мауглі про ставлення до смерті на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 08:00
Бойова медикиня Мауглі
Фото: Facebook

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