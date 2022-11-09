Тепер може дихати самостійно: щемлива історія порятунку новонародженого Івана

У столичному Охматдиті провели отоларингологічну операцію малюку. Маленький Іван народився в родині військових і не міг самостійно дихати. Читай історію бойової медикині про порятунок дитини.

В Охматдиті зробили унікальну операцію і врятували новонародженого

Тато Івана — військовий, а мама — бойова медикиня. Вікторія дізналася про вагітність уже під час повномасштабної війни. 24-го лютого кожен з них відправився на фронт захищати і допомагати.

У березні Вікторія займалася складними операціями з ампутації кінцівок, працювала без вихідних і вдень, і вночі. Жінка відчувала постійний стрес, недосипання та важко працювала, а потім дізналась, що вагітна.

Зараз також дивляться

Покинути роботу Вікторія не могла, щодня продовжувала рятувати українських військових. Це позначилось на перебігу вагітності і дало тяжкі ускладнення для малюка.

Пологи почалися передчасно, на сьомому місяці вагітності.

Новонароджений Іван важив менше двох кілограмів та з народження перебував на вентиляційній підтримці, бо не міг самостійно дихати, — розповідають в Охматдиті.

Йому поставили діагноз — вроджена ларингомаляція. Це патологія розвитку гортані, що ускладнювалася зміною співвідношення розмірів, фізичних властивостей гортані. Дитина не могла дихати без апаратів.

Хлопчик увесь час перебував на неінвазивній вентиляційній підтримці. Проте лікарі Охматдиту змогли врятувати Івана і вирішили зробити йому супраглотопластику.

Це операція, яка дозволяє змінити форму гортані, щоб вона не “захлопувалась” і пацієнт міг самостійно дихати. Лікарі провели унікальну операцію, і тепер маленький Іван дихає самостійно.

Віднині він може спокійно лежати у мами на руках без дихальних апаратів. Лікарі називають кожне збережене життя перемогою і дякують спеціалістам.

Раніше ми розповідали історію бойової медикині Мауглі про ставлення до смерті на фронті.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!