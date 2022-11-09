Розповіді

Тепер може дихати самостійно: щемлива історія порятунку новонародженого Івана

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Листопада 2022, 19:00
В Охматдиті зробили унікальну операцію і врятували новонародженого
Фото: Instagram

Більше новин
Що буде, якщо здерти родимку: пояснюють дерматологи
Звичайна подряпинка чи причина меланоми? Що буде, якщо здерти родимку на тілі
Інтерв'ю з Юлією Саніною - фронтвумен гурту The Hardkiss
Російською не хотілось співати взагалі — Юлія Саніна про ставлення до мови агресора та перехід на українську
Росія йде з Херсона: коментарі Подоляка "Поки що рано говорити про здачу Херсона
Визнання поразки чи телевізійна вистава? Що відомо про рішення РФ “відвести” свої сили з Херсону
Мобілізація другої черги резервістів
Осінній призов скасовано! Що це означає та які є хвилі мобілізації
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що буде, якщо здерти родимку: пояснюють дерматологи
Звичайна подряпинка чи причина меланоми? Що буде, якщо здерти родимку на тілі
Мобілізація другої черги резервістів
Осінній призов скасовано! Що це означає та які є хвилі мобілізації
Історія сержантки Надії
Якщо доживу — повернусь, буду танцювати, горланити пісень і куплю платтячко. Історія сержантки Надії на псевдо Професор
CreativeRunDvizh
Пробігти від А до Я, щоб допомогти військовим — українізація бігу від #CreativeRunDvizh

Відео
Росія йде з Херсона: коментарі Подоляка "Поки що рано говорити про здачу Херсона

Визнання поразки чи телевізійна вистава? Що відомо про рішення РФ “відвести” свої сили з Херсону
0:03:41
Проміжні вибори до Конгресу США: перші результати – що відомо
Республіканці перемагають? Чи позначаться результати проміжних виборів у США на Україні
0:04:32
День української мови та писемності: де слухати національний диктант
Перевірмо знання разом! День української писемності та мови — де слухати диктант єдності
Як Росія впродовж століть намагалась знищувати українців та нашу культуру
Неопалима Купина — моя Україна: як Росія впродовж століть намагалася знищувати українців та нашу культуру
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:01
Історія підприємця з Мощуна
Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети
0:03:00
Затока 2023
Курортному сезону 2023 бути! Як відбудовують курортну Затоку на Одещині
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Крим
Вірю, що Крим визволять до кінця літа: Бен Ходжес про успіхи ЗСУ та контрнаступ
0:03:39
Добробат
Добровольці, які вражають своєю відданістю: як працює волонтерський рух Добробат
Більше відео
Валерія Гузема фото
Читати далі
Життя не буде таким, як раніше. Дизайнерка Валерія Гузема про відновлення українського бізнесу, допомогу ЗСУ та силу нашого народу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь