Рассказы

24 февраля беременной бежала от войны, а 24 августа родила сына: символическая и сильная история Тамары Волошин

Виктория Мельник, редактор сайта 30 октября 2022, 07:00
Тамара Волошин
Фото: Instagram

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