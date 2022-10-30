24 февраля беременной бежала от войны, а 24 августа родила сына: символическая и сильная история Тамары Волошин

Женщины, которые живут, рожают и воспитывают детей в условиях войны — настоящие героини. Украинки борются не только за собственную, но и за детскую жизнь наравне с мужчинами на фронте. Об одной из таких женщин мы расскажем сегодня: Тамара Волошин родила своего сына под звуки воздушной тревоги в День Независимости.

Она надеялась, что полномасштабного вторжения не будет и ее ребенок родится и будет расти в спокойной Украине. Но уже 24 февраля она была вынуждена ехать в Трускавец, к родителям в более безопасное место. Там плела маскировочные сетки, чтобы быть полезной. Совместно со своим мужем она организовала благотворительные сборы для армии.

Когда 23 августа у женщины начались схватки, она поняла: сыночек увидит свет в День Независимости Украины. Так и случилось — ее Даниил родился прямо под канонаду воздушной тревоги, а среди знакомых он известен как Даниил Независимый.

Сейчас также смотрят

О своей жизни до войны, родах и планах она рассказала журналу Platforma.

“Когда собирала вещи, думала об УЗИ”

До войны женщина занималась фотографией: создавала контент для брендов в Киеве. Продолжала делать это и во время беременности, до полномасштабного вторжения. Когда пришлось бежать от российских ракет, Тамара была на третьем месяце.

— Мы проснулись в 5 утра от громких непонятных звуков, минут 20 я просто не понимала, что происходит, и не верила в то, что происходит.

Я все слышала и головой понимала, на что это похоже, потому что к этому все и шло. Но все равно отказывалась верить.

Женщина признается, что у них с мужем даже не было того самого тревожного чемоданчика, о котором все предупреждали. После 20 минут шока она натянула на пижаму спортивный костюм, взяла документы, кота, муж собрал дорогую технику и они уехали из дома.

Страшно было тогда, когда раздавались взрывы, а из окна авто виднелись столбы черного дыма, — рассказывает Тамара. Особенно переживала за ребенка: именно 24 февраля у нее была запись на УЗИ.

— Я когда собирала вещи в 5 утра, вдруг подумала: стоп, у меня сегодня запись на УЗИ, его нельзя пропустить. Пришлось потом вставать на учет в Трускавце и все сдавать там.

Дома стало ментально легче, но все равно новости вокруг пугали, было непонятно, чего ждать в следующее мгновение. Женщина рассказывает, что на фоне стресса она стремительно теряла вес и почувствовала силу панических атак. В результате ее врач запретил Тамаре просмотр любых новостей из социальных сетей или телевизора, вместо этого — смотреть фильмы и читать книги.

Женщина ведет блог в Instagram, но прислушалась к советам врача и отгородилась от информации максимально.

Даже не заходила туда, отписалась от всех Telegram-каналов с новостями. И я почувствовала, как психологически и даже физически мне стало легче. Я стала лучше спать, снова вернулась к здоровому весу.

Отвлекало и плетение сеток, которым Тамара с мамой занимались весь март. Хотела еще больше приобщиться к помощи — но беременным ни кровь сдавать нельзя, ни тяжелое носить.

Не хотела выезжать за границу

По словам девушки, если бы она не была в положении, выехала бы за границу. Но в Украине были все ее врачи, так что не решилась беременной покидать родной дом.

— Здесь я была уверена, что скорая приедет немедленно при необходимости, к тому же, лекарства можно достать через приложение. За границей с этим сложнее.

К тому же, муж для меня — такая крепкая поддержка и такая почва под ногами, трудно было его оставить.

Тамара переживала, потому что это была ее первая беременность. Начитавшись новостей о женщинах, рожавших в подвалах, понимала: такое может произойти и с ней. Пугали и истории о смерти детей от обезвоживания и холода в таких условиях.

Опасения исчезли, когда ВСУ освободили Киевскую область. Тогда же появились надежды, что сын родится в мирной и свободной стране.

К счастью, роды прошли хорошо, и женщина говорит о теплом отношении медперсонала к ней. Когда началась очередная воздушная тревога на День Независимости, врачи сказали — поздно спускаться в укрытие, ребенок уже выходит. Ее максимально отвезли от окон и… роды начались.

Сейчас она вспоминает: трудно психологически выносить ребенка во время войны. Ведь, с одной стороны, ты безумно радуешься, что он растет, развивается и уже толкает тебя ножками. Ты читаешь, как у ребенка развиваются органы, слышишь, как он двигается в животе. Это безумные эмоции, это столь положительно и приятно.

А с другой — знакомые на войне, людей убивают, города разрушают и все это происходит на наших территориях. Это такие эмоциональные качели, которые трудно выдержать. Я бы не пожелала девушкам это чувствовать.

Вместе с тем жизнь продолжается. И этому доказательство дети, рождающиеся под канонаду воздушных тревог. Таких историй сейчас сотни — и о женщинах, которые родили во время войны, мы тоже рассказывали тебе раньше.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!