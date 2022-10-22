Роды под воздушные тревоги и эвакуация с младенцами на руках — истории четырех мужественных украинок

Для многих женщин беременность и роды — достаточно стрессовый опыт. А что уж говорить о военных временах, когда к переживаниям за здоровье малыша еще добавляются постоянные тревоги, взрывы и страшные новости.

Но украинки — настоящие героини, мужественно проходящие через все вызовы жизни ради своих детей.

Репортер НВ Саша Горчинская пообщалась с четырьмя женщинами из разных регионов Украины, которых полномасштабное вторжение России застало на последних сроках беременности или с младенцами на руках. Читай, что им пришлось пережить.

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Роддом без бомбоубежища — Дарья Вершинина, Харьков

В феврале Дарья находилась на сохранении беременности в одном из харьковских роддомов. Беременность была сложной, поэтому муж пытался оградить жену от негативных мыслей и разговоров о возможном вторжении России.

Незадолго до начала боевых действий врачи отпустили домой многих рожениц, однако оставили Дарью вместе с другими, кто должен был вот-вот родить.

24 февраля ночью, когда началась война, я была в палате одна. Помню, как услышала очень громкий взрыв возле больницы, и у меня началось кровотечение, — вспоминает женщина.

В роддоме не было бомбоубежища, поэтому все пациентки и врачи должны были сидеть прямо на первом этаже. Медперсонал продолжал выполнять свою работу, ухаживать и кормить девушек с малышами.

А вокруг творился хаос: русские добрались до одной из улиц рядом с роддомом и завязалась городская стрельба.

После нескольких недель пребывания в таких условиях муж решил вывезти Дарью в Черновцы.

Я родила на седьмом месяце беременности, мне делали кесарево сечение. В этом перинатальном центре после родов пробыла еще месяц.

Было очень много переселенок со всех уголков страны. И многие сейчас рожают детей раньше, — делится женщина.

Возвращаться домой, на Северную Салтовку, нет возможности — дом супругов очень пострадал от российских обстрелов. Да и нет ни одного дня, чтобы оккупанты не терроризировали родной город.

Пока что семья живет в эвакуации, но очень хочет вернуться назад к своим родственникам и друзьям, которые до сих пор остаются в Харькове.

Обстрелы по дороге в роддом — Екатерина Белоконь, Ирпень

На момент начала войны Екатерина была почти на 40-й неделе беременности. Со дня на день ей нужно было добраться из Ирпеня в роддом в Киеве.

В то время скорая не приезжала на вызовы, а ехать самостоятельно было страшно. Благодаря друзьям беременной удалось найти нескольких мужчин, которые согласились довезти ее до Житомирской трассы.

Там женщину должен был встретить отец. Но по дороге началась стрельба. К счастью, водитель успел свернуть на другую улицу.

Я не знала, откуда стреляют и куда направить руль. Выстрелы были громкие — я даже подумала, что пуля попала в бампер. Машина шаталась, — вспоминает Екатерина.

В конце концов ей удалось переждать опасность и встретиться с отцом, который дальше отвез ее в роддом. Там уже было много женщин, а некоторые врачи переехали туда жить вместе с семьями. Там было бомбоубежище.

Медики работали без выходных и почти не спали ночью. Все для того, чтобы создать роженицам максимально комфортные условия.

28 февраля Екатерина родила мальчика Давида. Но дома осталась восьмилетняя дочь с родственницей, о которых все время думала женщина.

Однажды российская ракета попала в соседний от семьи дом и разрушила его. После этого Екатерина сказала родственнице собрать вещи и приехать вместе с дочкой Евой к ней в роддом.

Дорога заняла восемь часов из-за постоянных выстрелов и взрывов. Но им удалось успешно добраться до мамы. Сейчас семья живет в Литве и ждет, когда, наконец, можно будет вернуться домой.

Роды и воздушная тревога — Ольга Сивенко, Киевская область

Когда началась полномасштабная война, до родов Ольги оставалась примерно неделя. Женщина не хотела рожать в подвале или бомбоубежище, поэтому ждала до последнего.

14 марта с утра беременная поняла, что больше терпеть не может. Поэтому было принято решение, несмотря на риск добираться в роддом.

Во время схваток как раз началась воздушная тревога. Но спускаться в подвал уже не было времени. Ольга, как и хотела, родила в палате.

А после этого ее с младенцем сразу перенесли в бомбоубежище. Обессиленная роженица заснула, уже не обращая внимания на взрывы.

У Ольги есть еще пятилетний сын, который сначала не понимал, что происходит вокруг. Поэтому родители пытались объяснить ему все без лишних деталей.

Он уже начинает понимать, что это — война, кто с кем воюет. Хочет посмотреть фотографии разрушенных домов. Он нормально к этому относится без истерик, без “я боюсь”. Говорит, Россия уже надоела тем, что у нас война, — говорит Ольга.

Эвакуация с двумя детьми на руках — Ольга, Павлоград

Ольга — военнослужащая, как и ее муж. Но на момент начала полномасштабной войны их дочери было всего 2,5 месяца.

Самый первый прилет в Днепропетровскую область — это был наш город, Павлоград. Помню, когда звучали первые сирены, было очень страшно. Никто не мог подумать, что в стране будет такая война, — признается женщина.

Ей приходилось каждый раз во время тревоги бежать с младенцем и старшим семилетним сыном в подвал. А рядом с городом уже раздавались взрывы. Война подкрадывалась к их дому очень быстро.

Поэтому в начале марта муж попросил Ольгу забрать детей и уехать в более безопасное место. Несмотря на страх, женщина все же послушалась и выехала сначала автобусом в Днепр, а затем поездом в Ровно. Там маму с детьми встретили родители.

На поезде мы ехали очень долго, потому что при каждой тревоге он останавливался и стоял, пока она не заканчивалась. Шторки опускались — было темно и страшно, но открывать их запрещали. Младенцы в вагоне плакали, — вспоминает Ольга.

Сейчас мужественная женщина вместе с детьми снова вернулась к мужу. И хоть недавно по Павлограду снова были прилеты, сейчас семья уже не боится, а знает, что делать.

Война разрушает семьи и уносит лучших. Когда кажется, что все слезы уже выплаканы, попадается на глаза история мальчиков из Одесской области, чья мама погибла от обстрела россиян прямо на глазах у своих сыновей.

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