Рассказы

Роды под воздушные тревоги и эвакуация с младенцами на руках — истории четырех мужественных украинок

Елена Яковлева, редактор сайта 22 октября 2022, 08:30
Історії українок, які народжували під вибухи, обстріли та сирени
Фото: Pexels

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