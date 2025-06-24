Лунный календарь на июль 2025: какие дни благоприятны для осуществления планов и мечтаний

Люди привыкли ориентироваться на Луну в начале своих дел. Ведь есть поверье, что растущая Луна может принести успех. Читай о лунном календаре на июль 2025 года. Узнай об удачных и неудачных днях для своих запланированных действий.

Лунный календарь на июль 2025

Фазы Луны в июле 2025:

1-9 — новолуние;

10 — полнолуние (в Козероге);

11-23 — Луна убывает;

24 — новолуние (в Леве);

25–31 — снова растущая Луна.

Удачные и неудачные дни в июле 2025

Благоприятные дни для начала новых проектов, важных встреч, осуществления первого шага к целям или запуску бизнес-идей:

1-3, 6, 8, 15-17, 20, 22-25, 27, 29-31 июля.

В эти даты следует планировать важные переговоры и подписание договоров в благоприятные дни. Накануне или после Новолуния лучше всего высаживать растения на огороде или в саду. А вот планирование путешествий лучше всего сочетать с полной Луной, когда эмоциональный фон укреплен.

Неблагоприятные дни для важных дел это дни полнолуния и фазы убывания — 4, 7, 10, 12, 14 июля.

В эти даты можно почувствовать усталость, эмоциональную опустошенность, склонность к самоанализу и самокритике. Поэтому следует уделить внимание качественному сну и отдыху, не перегружать организм.

Кроме того, нужно уменьшить информационную нагрузку, избегать конфликтных ситуаций и важных переговоров. Контролировать эмоциональные реакции, особенно в стрессовых ситуациях.

Как планировать действия по лунному календарю:

новолуние (24 июля) — идеальный момент для новых начинаний;

растущая Луна (1-9 и 25-31) — благоприятная для творчества, обучения, заключения сделок;

полнолуние (10 июля) — хороший момент для оценки результатов, ресурсообеспечения, завершения дел. Избегай рискованных решений в этот день;

нисходящая фаза (11-23) — подходит для очищения, уборки, отказа от привычек, но не для старта чего-то нового.

Фазы Луны способны оказывать влияние на наше самочувствие. Ранее мы рассказывали о магнитных бурях в июле 2025 года.

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