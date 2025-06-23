Лунный календарь рыбака на июль 2025: какую вкусность можно поймать

Июль — идеальный месяц для рыбалки! Ведь водоемы уже прекрасно прогреты, рыба закончила нерест, а учитывая нынешнюю погоду в Украине — улов вряд ли будет прятаться днем, потому что нет жары. В материале делимся, какие будут благоприятные дни для рыбалки в июле 2025 года, что за рыба будет клевать и что еще нужно знать.

Благоприятные дни для рыбалки в июле 2025

Многие рыболовы верят во все приметы! И соблюдение их обеспечит первоклассную рыбалку! Одной из важнейших традиций является лунный календарь. Поговаривают, что рыба тоже якобы сама “чувствует” фазу Луны и на ней строит свое поведение. Так ли это — точно неизвестно.

Но для хорошего лова любая примета — на вес золота! В июле благоприятными для рыбалки могут стать тебе следующие даты: 1-9, 10, 24, 25-31 июля.

Неблагоприятными для рыбалки будут: 12-23 июля.

Все очень просто: наибольшая активность рыбы в дни около полнолуния и новолуния. Самой высокой будет активность рыбы 1-3 июля, 11 июля, 24 июля. Эти дни обязательно нужно посвятить отлову рыбки.

Фазы луны в июле 2025

1-9 июля, 25-31 июля — Растущая Луна.

Растущая Луна. 10 июля — полнолуние.

полнолуние. 11-23 июля — убывающая Луна.

убывающая Луна. 24 июля — новолуние.

Лучше всего не ловить рыбу во время убывающей фазы Луны, согласно традициям рыболовов. Но если такие мелочи, как лунный календарь, не остановят твоего желания посидеть с удочкой в ​​покое — для рыбалки будет удачным любое время!

Какие снасти выбрать в июле

Для июльской рыбалки лучше всего подойдут легкие снасти. Приманки должны быть блестящими, чтобы они были хорошо видны в воде как тебе, так и рыбе.

На спокойных водоемах используй классические поплавочные удочки, местно прикармливай рыбу. А там, где есть течение, понадобится фидер.

Раз в четыре часа можно менять место рыбалки, ведь рыба мигрирует. Идеальными будут следующие снасти и прикормки:

Для щуки: воблеры, силиконы со спиннингом.

Для карасей: черви, опарыши, манка.

Для карпа: горох, кукуруза, фидер.

Лещ: пшено, горох.

Окунь: мальки.

Сом: мелкая рыбешка, пучок червей.

Что нужно знать о рыбалке летом

Чтобы точно поймать рыбу, нужно знать, когда летом она обладает самой высокой активностью. Оптимальным временем для рыбалки, когда рыба бодрствует и проявляет активность в июле, является утреннее время с 4 до 8 утра.

А также продолжить рыбалку следует с 17:00 и до заката. В периоды жары с 10:00 до 16:00 можно рыбачить в местах, где водится донная рыба — сом, карась, лещ.

Наибольшие шансы летом поймать карпа, карасей и судака, ведь они проявляют активность в теплой прогретой воде.

Для рыбалки можно рассмотреть Днепр и его притоки, озера на Волыни, Десну (если позволяет ситуация с чистотой реки), горные реки в Карпатах.

Помни: в некоторых регионах нерестовый запрет продолжается до 10 июля! Проверяй актуальную информацию на страницах своего общества или Госрыбагентства Украины.

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