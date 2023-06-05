Вкусное напоминание об удачной рыбалке! Как сушить рыбу — подборка способов

Сделать заготовку рыбы на зиму совсем несложно, особенно если у тебя уже есть рыба. Ведь рыбалка не всегда бывает успешной. Чтобы лакомиться зимой вкусной и соленой рыбкой, читай в нашем материале, как сушить рыбу — о подготовке и способах высушивания.
Для засушивания подходят маленькие виды рыб. Чаще всего это окунь, вобла, ротан, лещ, подлещик, желтый полосатик, щука, плотва. Иногда рыбаки любят сушить и рыбы побольше — карасей, корюшку, толстолобика, тарань или камбалу.
Для крупных рыб нужно делать надрезы по спине от головы до хвоста. Это обеспечивает качественное просушивание. Также перед сушкой следует убрать внутренности рыб, потому что это ускоряет процесс высыхания, а еще лишает продукт горечи.
Рыбу промой водой, дай ей высохнуть на бумажных полотенцах. В миску насыпь крупную соль, выложи слой рыбы, затем еще соль, повторяй, пока рыба не закончится. Чтобы отпугнуть мух, разбрызгай на соль немного уксуса.
Затем на рыбу нужно положить пресс. Для этого достаточно поставить на нее поднос или тарелку, а сверху трехлитровую банку с водой. Оставь рыбу в таком состоянии в холодильнике или другом прохладном месте на три дня.
Через три дня нужно вымочить рыбу в воде, чтобы убрать лишнюю соль. Этот процесс занимает три часа. А уже после этого можно начинать процесс сушки рыбы.
Фото: Pexels
Способов высушить рыбу достаточно много, поэтому выбирай такой, который тебе больше всего подходит. Мы подробно расскажем обо всех.
Храни сушеную рыбу в пергаменте, чтобы она не теряла вкусовые свойства и не портилась. Сложи ее в сухое и прохладное место, хранить ее можно 6-10 месяцев.
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