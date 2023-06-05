Вкусное напоминание об удачной рыбалке! Как сушить рыбу — подборка способов

Сделать заготовку рыбы на зиму совсем несложно, особенно если у тебя уже есть рыба. Ведь рыбалка не всегда бывает успешной. Чтобы лакомиться зимой вкусной и соленой рыбкой, читай в нашем материале, как сушить рыбу — о подготовке и способах высушивания.

Как сушить рыбу: советы правильной сушки

Для засушивания подходят маленькие виды рыб. Чаще всего это окунь, вобла, ротан, лещ, подлещик, желтый полосатик, щука, плотва. Иногда рыбаки любят сушить и рыбы побольше — карасей, корюшку, толстолобика, тарань или камбалу.

Для крупных рыб нужно делать надрезы по спине от головы до хвоста. Это обеспечивает качественное просушивание. Также перед сушкой следует убрать внутренности рыб, потому что это ускоряет процесс высыхания, а еще лишает продукт горечи.

Рыбу промой водой, дай ей высохнуть на бумажных полотенцах. В миску насыпь крупную соль, выложи слой рыбы, затем еще соль, повторяй, пока рыба не закончится. Чтобы отпугнуть мух, разбрызгай на соль немного уксуса.

Затем на рыбу нужно положить пресс. Для этого достаточно поставить на нее поднос или тарелку, а сверху трехлитровую банку с водой. Оставь рыбу в таком состоянии в холодильнике или другом прохладном месте на три дня.

Через три дня нужно вымочить рыбу в воде, чтобы убрать лишнюю соль. Этот процесс занимает три часа. А уже после этого можно начинать процесс сушки рыбы.

Способов высушить рыбу достаточно много, поэтому выбирай такой, который тебе больше всего подходит. Мы подробно расскажем обо всех.

Как высушить рыбу: способы

Сушка рыбы на улице. Для этого понадобится 2-5 дней яркого солнца без осадков. Если есть риск дождя, развесить рыбу можно под навесом. Нанизывай рыбу через голову или хвосты и развесь на балконе или во дворе. Накрой рыбу марлей, чтобы на нее не садились мухи.

Для этого понадобится 2-5 дней яркого солнца без осадков. Если есть риск дождя, развесить рыбу можно под навесом. Нанизывай рыбу через голову или хвосты и развесь на балконе или во дворе. Накрой рыбу марлей, чтобы на нее не садились мухи. Сушка рыбы на балконе или чердаке. Такие способы также подходят для очень сухой рыбы. Но в помещении лучше открыть окно, чтобы циркулировал воздух. Когда чешуя станет серой, рыба готова.

Такие способы также подходят для очень сухой рыбы. Но в помещении лучше открыть окно, чтобы циркулировал воздух. Когда чешуя станет серой, рыба готова. Высушивание рыбы в сушилке. Чтобы высушить рыбу в сушилке, выбери режим рыбы, если такового нет, поставь в настройках 50°C. На это уйдет 4-10 часов, в зависимости от размера рыб.

Чтобы высушить рыбу в сушилке, выбери режим рыбы, если такового нет, поставь в настройках 50°C. На это уйдет 4-10 часов, в зависимости от размера рыб. Высушивание рыбы в духовке. Для этого способа рыбу натирают специями, выдерживают три дня под прессом в холодильнике, промывают, а после этого сушат 6-8 часов при температуре 40°C и на режиме конвекции.

Храни сушеную рыбу в пергаменте, чтобы она не теряла вкусовые свойства и не портилась. Сложи ее в сухое и прохладное место, хранить ее можно 6-10 месяцев.

Раньше мы рассказывали, как сушить укроп на зиму — подборка способов.

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