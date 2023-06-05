Смачна згадка про вдалу риболовлю! Як сушити рибу — добірка способів

Зробити заготівлю риби на зиму зовсім нескладно, особливо якщо в тебе вже є риба. Адже риболовля не завжди буває успішною. Щоб ласувати взимку смачною та солоною рибкою, читай у нашому матеріалі, як сушити рибу — про підготовку та способи висушування.

Як сушити рибу: поради правильного сушіння

Для засушування підходять невеликі види рибин. Найчастіше це окунь, вобла, ротань, лящ, підлящик, жовтий смугач, щука, плітка. Іноді риболови люблять сушити і більші рибини — карасів, корюшку, товстолобика, тараню чи камбалу.

Для великих рибин потрібно робити надрізи по спині від голови до хвоста. Це забезпечує якісне просушування. Також перед сушінням слід прибрати нутрощі риби, бо це прискорює процес висихання, а ще позбавляє гіркоти.

Рибу промий водою, дай їй висохнути на паперових рушниках. У миску насип крупну сіль, виклади шар риби, потім ще сіль, повторюй, доки риба не закінчиться. Щоб відлякувати мух, розбризкай на сіль трохи оцту.

Потім на рибу потрібно покласти прес. Для цього достатньо поставити на неї тацю чи тарілку, а зверху — трилітрову банку з водою. Залиш рибу в такому стані у холодильнику чи іншому прохолодному місці на три дні.

Через три дні потрібно вимочити рибу у воді, щоб прибрати зайву сіль. Цей процес займає три години. А вже після цього можна розпочинати процес сушіння риби.

Способів висушити рибу доволі багато, тому вибирай такий, який тобі найбільше підходить. Ми детально розповімо про всі.

Як висушити рибу: способи

Сушіння риби надворі. Для цього знадобиться 2-5 днів яскравого сонця без опадів. Якщо є загроза дощу, розвісити рибу можна під навісом. Нанизуй рибу через голову або хвости та розвісь на балконі чи у дворі. Накрий рибу марлею, щоб на неї не сідали мухи.

Для цього знадобиться 2-5 днів яскравого сонця без опадів. Якщо є загроза дощу, розвісити рибу можна під навісом. Нанизуй рибу через голову або хвости та розвісь на балконі чи у дворі. Накрий рибу марлею, щоб на неї не сідали мухи. Сушіння риби на балконі чи горищі. Такі способи також підходять для максимально сухої риби. Але в приміщенні краще відкрити вікно, щоб циркулювало повітря. Коли луска стане сірою, риба готова.

Такі способи також підходять для максимально сухої риби. Але в приміщенні краще відкрити вікно, щоб циркулювало повітря. Коли луска стане сірою, риба готова. Висушування риби в сушарці. Щоб висушити рибу в сушарці, вибери режим риби, якщо такого немає, постав налаштування +50°C. На це знадобиться 4-10 годин, залежно від розміру рибин.

Щоб висушити рибу в сушарці, вибери режим риби, якщо такого немає, постав налаштування +50°C. На це знадобиться 4-10 годин, залежно від розміру рибин. Висушування риби в духовці. Для цього способу рибу натирають спеціями, витримують три дні під пресом у холодильнику, промивають, а після цього сушать 6-8 годин за температури +40°C та на режимі конвекції.

Зберігай сушену рибу в пергаменті, щоб вона не втрачала смакові властивості та не псувалася. Поклади її в сухе та прохолодне місце, зберігати її можна 6-10 місяців.

Раніше ми розповідали, як сушити кріп на зиму — добірка способів.

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