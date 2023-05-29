Приправа, яка готується дуже легко: як сушити кріп у домашніх умовах

Кріп чудово підходить до супів та борщу, страв з м’яса та птиці. Взимку знайти смачний та поживний кріп буває складно, тому ми розповімо, як сушити кріп у домашніх умовах, щоб ти міг (могла) подбати про запаси влітку. Читай про прості та зручні способи в нашому матеріалі.

Як сушити кріп у домашніх умовах

Господині часто заморожують кріп, але так він втрачає аромат та смакові властивості. Тому висушування кропу є оптимальним способом заготівлі. Сушити кріп можна декількома способами, тому необов’язково мати спеціальний пристрій.

Перед висушуванням зелень слід перебрати та добре помити в холодній воді. Дай кропу висохнути на паперових рушниках. Визнач, як саме ти хочеш засушити зелень — цілими гілочками чи нарізану. Якщо хочеш другий варіант, наріж кріп.

Найкраще для сушки підходить молодий кріп. У ньому багато поживних речовин, а ще тобі не доведеться відрізати насіннєві парасольки. Висушити кріп можна такими способами:

Сушка на відкритому повітрі. Розвісь пучки кропу на нитці на городі чи балконі. Розвішувати їх слід у затінку, щоб вони не втратили смак, аромат та колір. Цей спосіб не підходить, якщо ти живеш на 1-3 поверхах, адже так на зелені буде багато пилу.

Розвісь пучки кропу на нитці на городі чи балконі. Розвішувати їх слід у затінку, щоб вони не втратили смак, аромат та колір. Цей спосіб не підходить, якщо ти живеш на 1-3 поверхах, адже так на зелені буде багато пилу. Сушка кропу в духовці. Висушування в духовці має бути за 40°C. Застели деко вощеним папером, а дверцята привідкрий. На висушування знадобиться 2-4 години.

Заготівля кропу в сушарці. Вибери режим трав, якщо такого немає, постав температуру 40°C та розклади кріп. На висушування піде 2-4 години.

Висушування кропу в мікрохвильовці. На тарілку розклади паперові рушники, зверху кріп, а потім ще один шар паперових рушників. Увімкни максимальну потужність та таймер на три хвилини.

На тарілку розклади паперові рушники, зверху кріп, а потім ще один шар паперових рушників. Увімкни максимальну потужність та таймер на три хвилини. Сушка кропу в холодильнику. Висушити зелень у холодильнику також можна. Для цього подрібни кріп, виклади його на тарілку та прикрий серветками. Постав на поличку, де плюсова температура, на два — три тижні.

Для зберігання сушеного кропу чудово підходять баночки з темного скла. Зберігай їх у темному та сухому місці. Кришка має щільно закриватися.

Раніше ми розповідали, як заготувати зелень на зиму.

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