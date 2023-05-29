Приправа, яка готується дуже легко: як сушити кріп у домашніх умовах

Кріп чудово підходить до супів та борщу, страв з м’яса та птиці. Взимку знайти смачний та поживний кріп буває складно, тому ми розповімо, як сушити кріп у домашніх умовах, щоб ти міг (могла) подбати про запаси влітку. Читай про прості та зручні способи в нашому матеріалі.
Господині часто заморожують кріп, але так він втрачає аромат та смакові властивості. Тому висушування кропу є оптимальним способом заготівлі. Сушити кріп можна декількома способами, тому необов’язково мати спеціальний пристрій.
Перед висушуванням зелень слід перебрати та добре помити в холодній воді. Дай кропу висохнути на паперових рушниках. Визнач, як саме ти хочеш засушити зелень — цілими гілочками чи нарізану. Якщо хочеш другий варіант, наріж кріп.
Найкраще для сушки підходить молодий кріп. У ньому багато поживних речовин, а ще тобі не доведеться відрізати насіннєві парасольки. Висушити кріп можна такими способами:
Фото: Pexels
Для зберігання сушеного кропу чудово підходять баночки з темного скла. Зберігай їх у темному та сухому місці. Кришка має щільно закриватися.
Раніше ми розповідали, як заготувати зелень на зиму.
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