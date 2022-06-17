Їжа та рецепти

Заморозка в маслі та сушіння з овочами: п’ять лайфхаків заготовки свіжої зелені на зиму від Алекса Якутова

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Червня 2022, 08:00
Як заготувати зелень на зиму - лайфхаки від Алекса Якутова
Фото: Unsplash

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