Заморозка в маслі та сушіння з овочами: п’ять лайфхаків заготовки свіжої зелені на зиму від Алекса Якутова

Важко уявити смачні страви без зелені. Якщо влітку з нею нема питань — усе є на городі, та й ціни в магазинах не такі кусючі, то взимку можуть бути проблеми.

Як правильно заготовлювати та зберігати духмяні трави, щоб вони тішили тебе ароматом і смаком в холоди? Секретами поділився шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.

Лайфхак № 1 — грецький

— Петрушку та кріп можна сушити за грецьким методом. Тобто зв’язати пучками та повісити на балконі. Потім висушені пучки замотати у плівку, а перед вживанням перетерти зелень руками. Такий спосіб збереже аромат, — розповідає Якутов.

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Лайфхак № 2 — економний

Якщо ніде зберігати пучки, то можна одразу перетерти сушену зелень та скласти в банки. Головне, щоб під час сушіння не було сильного вітру, інакше заготовлене рознесе. Тож краще сушити при зачинених вікнах.

Але якщо немає можливості це робити на балконі, скористайся старим бабусиним методом — наріж трави й виклади їх на папір на підвіконні в кухні.

Можна також висушити зелень у духовці при 60 °C з напіввідчиненими дверцями. На це піде приблизно весь день. Ідеально, якщо ти маєш сушарку або, як її ще називають, дегідратор.

Ми там сушимо все: і курагу, і яблука, і полуницю, робимо пастилу та м’ясо для перекусу. Рекомендую за можливості купити, — ділиться шеф.

Лайфхак № 3 — для каш і макаронів

Сушений кріп та петрушку можна заморозити з маслом.

На одну пачку вершкового масла кімнатної температури дай 3 ст. л. сушених трав, усе перемішай. Відправ у морозилку на кілька хвилин. Витягни та сформуй прямокутник. Загорни в обгортку від масла або плівку та заморозь.

Взимку зможеш брати це масло й додавати до каш та макаронів — буде просто “пісня”, — говорить кухар.

Лайфхак № 4 — кубики льоду

Базилік, кінза, естрагон мають дуже насичений смак, тож їх краще заморожувати. Можна зробити це порційно — у формах для льоду. Потім ці кубики перекласти в пакет і витягувати по одному під час готування.

Лайфхак № 5 — приправа до супу

Береш петрушку просто з корінням, молоду моркву, базилік. Все гарненько відмиваєш від землі. Закидуєш у блендер і дрібно-дрібно перебиваєш. Після цього викладаєш усе на деко, відправляєш у духовку на десять годин. Сушиш при невисокій температурі з відчиненими дверцятами. Коли все висохне, знімаєш сухий пласт, розламуєш і знову закидаєш у блендер. Перебиваєш разом із сіллю та перцем.

У тебе вийде шикарна приправа без хімії. Особисто я ще додаю домашню паприку. Тож можете теж спробувати. Потім розфасуєш приправу по сухих банках і додаватимеш до супів та каш, — радить Алекс.

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