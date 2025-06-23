Стиль життя

Місячний календар рибалки на липень 2025: яку смакоту можна впіймати

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Червня 2025, 17:30
календар рибалки на липень 2025
Фото Unsplash

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