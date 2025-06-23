Місячний календар рибалки на липень 2025: яку смакоту можна впіймати

Липень — ідеальний місяць для риболовлі! Адже водойми вже чудово прогріті, риба закінчила нерест, а враховуючи цьогорічну погоду в Україні — вилов навряд чи ховатиметься вдень, бо немає спеки. У матеріалі ділимося, які будуть сприятливі дні для риболовлі у липні 2025, яка риба клюватиме і що ще потрібно знати.

Сприятливі дні для риболовлі в липні 2025 року

Чимало риболовів вірять в усі прикмети! І дотримання їх забезпечить першокласну риболовлю! Однією з важливих традицій є місячний календар. Подейкують, що риба також нібито сама “відчуває” фазу Місяця і на ній будує свою поведінку. Чи так це — достеменно невідомо.

Та для гарного вилову будь-яка прикмета — на вагу золота! У липні сприятливими для риболовлі можуть стати тобі такі дати: 1-9, 10, 24, 25-31 липня.

Несприятливими для риболовлі будуть: 12-23 липня.

Усе дуже просто: найбільша активність риби у дні біля повні та молодика. Найвищою буде активність риби 1-3 липня, 11 липня, 24 липня. Ці дні обов’язково потрібно присвятити виловлюванню рибки.

Фази місяця в липні 2025

1-9 липня, 25-31 липня — Місяць, що зростає.

10 липня — повня.

11-23 липня — спадний Місяць.

24 липня — молодик.

Найкраще не ловити рибу під час спадної фази Місяця, відповідно до традицій риболовів. Та якщо такі дрібниці як місячний календар не зупинять твого бажання посидіти з вудкою у спокої — для риболовлі буде вдалим будь-який час!

Які снасті вибрати у липні

Для липневої риболовлі якнайкраще підійдуть легкі снасті. Приманки мають бути блискучими, аби їх було добре видно у воді як тобі, так і рибі.

На спокійних водоймах використовуй класичні поплавкові вудки, місцево підгодовуй рибу. А там, де є течія, знадобиться фідер.

Раз на чотири години можна міняти місце риболовлі, адже риба мігрує. Ідеальними будуть такі снасті і прикормки:

Для щуки: воблери, силікони зі спінінгом.

Для карасів: хробаки, опариші, манка.

Для коропа: горох, кукурудза, фідер.

Лящ: пшоно, горох.

Окунь: мальки.

Сом: дрібна рибка, пучок хробаків.

Що потрібно знати про риболовлю влітку

Аби точно упіймати рибу, потрібно знати, коли влітку вона має найвищу активність. Оптимальним часом для риболовлі, коли риба не спить і виявляє активність у липні, є ранковий час з 4 до 8 ранку.

А також продовжити риболовлю варто з 17:00 і до заходу сонця. У періоди спеки, з 10:00 до 16:00 можна рибалити у місцях, де водиться донна риба — сом, карась, лящ.

Найбільші шанси влітку спіймати саме коропа, карасів та судака, адже вони виявляють активність у теплій прогрітій воді.

Для риболовлі можна розглянути Дніпро та його притоки, озера на Волині, Десну (якщо дозволяє ситуація з чистоти річки), гірські річки у Карпатах.

Пам’ятай: у деяких регіонах нерестова заборона триває до 10 липня! Перевіряй актуальну інформацію на сторінках своєї громади або Держрибагентства України.

Після риболовлі вилов треба приготувати! Ми ділилися смачним рецептом маринованих товстолобиків.

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