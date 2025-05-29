Маринованный толстолобик — как приготовить один из любимых рецептов

В Украине сложилась традиция, что на новогодние и Рождественские праздники столы ломятся от всяческих вкусностей. Хозяйки вспоминают старые рецепты и ищут оригинальные новые. А есть блюда, которые традиционно готовят на тот или иной праздник.

Сегодня в нашем материале — простой рецепт приготовления маринованного толстолобика в домашних условиях.

Толстолобик широко используется в кулинарной сфере. Из него изготовляют разные блюда. Чаще всего рыбу жарят, делают котлеты, варят уху или просто запекают.

Поскольку маринованный толстолобик — блюдо постное, его можно приготовить на Святой вечер. Но и с рождественского или новогоднего стола он быстро исчезает. Следует сказать, что замариновать таким образом можно не только толстолобика, но и другую жирную рыбу: форель, горбушу, сазана.

Маринованный толстолобик в домашних условиях

Ингредиенты:

1 кг очищенного толстолобика;

150 г соли;

150 мл уксуса;

100 мл подсолнечного масла;

3 шт. луковицы;

лавровый лист;

черный перец горошком;

гвоздика.

Маринованный толстолобик: пошаговый рецепт

Сделать маринад: на 1 литр воды добавляем 150 г сахара, 150 г соли, чайную ложку черного и душистого перца, 4 шт. гвоздички, 3 лавровых листа. Все кипятим 5 мин. Добавляем 150 г уксуса и ставим маринад для охлаждения до комнатной температуры. Почистить толстолобик, помыть, отделить позвоночник, порезать на порционные куски (по 2 см). Сложить в контейнер и залить уже охлажденным маринадом. Поставить гнет — это может быть дощечка для нарезки, а сверху прижать банкой с водой. Поставить в холодильник на сутки. После этого слить маринад. Лук порезать полукольцами. Переложить поочередно слоями — лук и рыбу. Залить все растительным маслом. И снова поставить под гнет. Держать в холодильнике примерно 5 часов. Маринованный толстолобик готов.

Еще один вариант: рыбу можно переложить луком на этапе маринования. Слить маринад и залить растительным маслом. Тогда и лучок лучше пропитается маринадом.

Маринованный толстолобик — видео

При правильном приготовлении речной толстолобик становится очень вкусным и нежным. Такое блюдо отлично подойдет к любому столу как закуска. Особенно оно вкусно с картошкой. Приятного аппетита!

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