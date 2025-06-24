Місячний календар на липень 2025: які дні сприятливі для здійснення планів та мрій

Люди звикли орієнтуватися на Місяць у початку своїх справ. Адже є повір’я, що Місяць, який зростає, може принести успіх. Читай про місячний календар на липень 2025. Дізнайся про вдалі та не вдалі дні для своїх запланованих дій.

Місячний календар на липень 2025

Фази Місяця у липні 2025:

1–9 — Місяць наростає;

10 — повня (в Козерозі);

11–23 — Місяць спадає;

24 — молодик (в Леві);

25–31 — знову Місяць, що зростає.

Вдалі та невдалі дні у липні 2025

Сприятливі дні для початку нових проектів, важливих зустрічей, здійснення першого кроку до цілей чи запуску бізнес-ідей:

1-3, 6, 8, 15-17, 20, 22-25, 27, 29-31 липня.

У ці дати варто планувати важливі переговори й підписання договорів у сприятливі дні. Напередодні або після Молодика краще за все висаджувати рослини на городі чи у саду. А от планування подорожей найкраще поєднувати з повним Місяцем, коли емоційний фон зміцнений.

Несприятливі дні для важливих справ це дати повні та фази спадання — 4, 7, 10, 12, 14 липня.

У ці дні можна відчути втому, емоційну спустошеність, схильність до самоаналізу та самокритики. Тому варто приділити увагу якісному сну та відпочинку, не перевантажувати організм.

Крім цього, треба зменшити інформаційне навантаження, уникати конфліктних ситуацій та важливих переговорів. Контролювати емоційні реакції, особливо в стресових ситуаціях.

Як планувати дії за місячним календарем:

молодик (24 липня) — ідеальний момент для нових починань;

Місяць, що зростає (1-9 та 25-31) — сприятливий для творчості, навчання, укладення угод;

повня (10 липня) — гарна мить для оцінки результатів, ресурсозабезпечення, завершення справ. Уникай ризикованих рішень в цей день;

спадна фаза (11-23) — підходить для очищення, прибирання, відмови від звичок, але не для старту чогось нового.

Фази Місяця здатні впливати на наше самопочуття. Раніше ми розповідали про магнітні бурі у липні 2025.

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