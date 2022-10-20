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Потеряли маму на глазах и сами едва остались живы — трагическая история двух братиков из Одесской области

Елена Яковлева, редактор сайта 20 октября 2022, 17:00
Історія хлопчиків з Одещини, чия мама померла від обстрілу росіянами
Фото: Pexels

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