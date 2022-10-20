Потеряли маму на глазах и сами едва остались живы — трагическая история двух братиков из Одесской области

Когда благотворительный фонд Запорука запускал психологическую службу для поддержки семей с детьми, команда знала, с чем придется столкнуться, и была готова.

Казалось, сил и опыта хватит, чтобы вместе пройти этот путь. Но никто даже представить не мог, какой экзамен впереди ждет команду психологов. С каким горем, ужасом, жестокостью придется сталкиваться ежедневно.

Сколько раненых и травмированных войной детей и взрослых они встретят и как будут буквально вырывать их из тьмы страха и боли.

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Мама погибла на глазах детей

Яков и Вова. Мальчики из Одесской области. Их дом попал под ракетные обстрелы. Мама погибла на месте на глазах младшего сына. С тех пор единственное, что от него слышали, это: “Облака, облака!”

Яков боялся смотреть в окно больничной палаты, особенно под утро и ночью. Наверное, именно из этой тьмы за окном в его уютный мир ворвалось это чудовище.

Первое, что сделала психолог Ольга Шевченко в Больнице Святого Николая во Львове — закрыла окна. Мальчику сразу стало спокойнее.

У психологов это называется работа с интрузивными воспоминаниями. То есть с теми, которые напоминают человеку об ужасном событии или потере.

Психологическая реабилитация мальчиков

Для братьев о дне, перевернувшем их мир, могла напомнить даже природа — густая яркая зелень, лето, свежий влажный воздух. Их дом также утопал в зелени, когда его разрушила ракета.

Поэтому для психолога одной из целей было попытаться отвести братьев в похожее по ландшафту место, чтобы они почувствовали себя в нем безопасно.

Якову было тревожно. Нужно было найти то, ради чего мальчик решился бы выйти за пределы больницы. Оказалось, что это… картошка фри. Малыш так ее хотел, что боялся, но шел. В награду получил две порции.

На обратном пути говорил, что теперь каждый день будет ходить сюда. Такое незначительное, на первый взгляд, физическое подкрепление важно для преодоления большого страха.

Чтобы стабилизировать психологическое состояние мальчиков, Ольга использовала много разных техник. Одна из них — Безопасное место. Это когда человек представляет место, где ему хорошо.

Яков с Вовой его рисовали, потом картинки вешали на стену, чтобы те были перед глазами.

Затем решились нарисовать своего любимца кота, погибшего под ракетами и по которому мальчики чрезвычайно скучали. Так они пытались справиться со своей травмой потери.

Впоследствии Ольга сделала ребятам браслеты с котиками против панических атак. Принцип простой: чувствуешь, что накатывается страх, держишься за браслет, вспоминаешь человека, который тебе его подарил, начинаешь выполнять практики, которым он тебя научил, и паника уходит.

На фото — те же котики, которые говорят: “Мы рядом вопреки всему”.

Если тебе необходима психологическая поддержка, ты можешь позвонить на горячую линию от благотворительного фонда Запорука по номеру 0 800 4000 23.

Она работает:

бесплатно;

по всей территории Украины;

со всех мобильных операторов;

для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.

Украинские дети стали быстро взрослыми. Они уже понимают всю боль войны и являются настоящими патриотами. Это история семилетнего Артема, поднимающего боевой дух военных.

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