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Втратили маму на очах та самі ледве залишились живими — трагічна історія двох братиків з Одещини

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 17:00
Втратили маму на очах та самі ледве залишились живими — трагічна історія двох братиків з Одещини
Фото: Pexels

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