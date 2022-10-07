Через таких маленьких патріотів вони ведуть боротьбу — історія семирічного Артема, який став “талісманом” для військових

Українські діти швидко стали дорослими. Попри те, що більшість із них не досягли навіть підліткового віку, вони вже розуміють увесь біль війни та є справжніми патріотами. Дехто з них збирає гроші для ЗСУ, займаються волонтерством, дехто навіть одягає форму та допомагає на блокпостах.

Один із — них семирічний Артемко із селища Широке поблизу Кривого Рогу, у якому проживає разом з батьками та бабусями. Він став для військових “талісманом”. Його історію розповів Влад Волошин для АрміяInfo.

Після початку повномасштабного вторгнення хлопчик твердо вирішив стати воїном, коли виросте. Поки він допомагає військовим, чим може. Віддав волонтерам усі свої заощадження та павербанк, щоб ті передали бійцям, які захищали його селище.

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Понад 7000 грн він назбирав, продаючи власноруч зроблені з бабусею Ніною браслети. Також додав те, що йому подарували на день народження.

Але чи ненайголовніше його завдання — підтримка морального духу військових. Через селище Артема проїжджають чимало військових, адже воно — прифронтове. Щодня хлопчик виходить до дороги та вітає кожне авто, навіть зробив собі маленький прапор України.

Бійці з ним вітаються, сигналять, інколи навіть зупиняються, щоб поговорити. Дають посидіти в авто, показують амуніцію, дарують нашивки або пригощають смаколиками. Натомість Артемко співає їм популярні українські пісні, адже має хороший слух і голос.

Військові полюбили хлопчика та навіть подарували йому справжнісінький кевларовий шолом і розвантажувальний жилет. Тепер він має вигляд справжнього воїна.

Віддав шану військовим

Бабуся Ніна поділилася зворушливою історією. Вона часто ходить на “чергування” з хлопчиком. Одного разу з поля бою їхали машини з написом “200” та “На щиті”.

Артемко це побачив, став на одне коліно, зняв кепі й похилив прапор. Стояв так до тих пір, поки з поля зору не зникли всі автівки.

Жінка каже: цього хлопчика ніхто не вчив, він сам десь побачив.

Розшукує свого друга

Кілька місяців тому Артем потоваришував з одним військовим. Він часто їздив у цьому напрямку, навіть возив дитину на блокпост, щоб показати, як бійці несуть службу. Хлопчик встиг прив’язатися до чоловіка, проте не спитав імені, а позивний уже забув. Одного разу він побачив, як з фронту їде автівка швидкої допомоги, а за нею — машина його друга, але за кермом був інший…

Відтоді Артем не бачив свого товариша. Розпитував про нього у військових, вони розповіли: він може бути пораненим та перебувати на лікуванні у Запоріжжі. Тоді хлопчик записав відео до військового з надією, що той його побачить та впізнає.

Сказав, що сумує за ним, і побажав швидкого одужання, якщо він поранений.

Артем, як і усі діти, хоче, щоб війна швидше закінчилася. Військові наголошують: через таких маленьких патріотів вони ведуть боротьбу щодня. Тож хлопчик продовжує зустрічати та підтримувати воїнів, а вони махають йому у відповідь.

Наші діти — неймовірні. Дивлячись на них, ми розуміємо, що майбутнє України в надійних руках. Раніше ми розповідали історію дев’ятирічного Данила, який шиє авоськи та допомагає ЗСУ.

Фото: Влад Волошин

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