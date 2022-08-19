Люди

Їхня маленька таємниця від батьків змусила пишатися всю країну! Як десятирічні діти збирають кошти на ЗСУ

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 19 Серпня 2022, 09:30

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Їхня маленька таємниця від батьків змусила пишатися всю країну! Як десятирічні діти збирають кошти на ЗСУ
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