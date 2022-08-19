Їхня маленька таємниця від батьків змусила пишатися всю країну! Як десятирічні діти збирають кошти на ЗСУ

Десятирічний Влад із Бучі разом з двома друзями миє автівки та збирає гроші на ЗСУ. Першу суму, 4500 грн, хлопчики вже переказали на армію через фонд United24.

Вони старанно виконують роботу у своєму понівеченому місті. На їхній вулиці росіяни обстрілювали будинки та вламувалися до квартир. Родини хлопців встигли евакуюватись, а коли повернулися, побачене приголомшило.

— Було все розвалене, спершу побачив поламаний кран, магазин розбитий, школу з вибитими вікнами, було дуже сумно, — згадує Влад. Саме він придумав збирати кошти на армію шляхом миття автівок. Його батько теж боронить Україну.

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Мешканці Бучі вже знають компанію юнаків та навіть дають кошти просто так, без миття фар. Також пригощають дітей прохолодними напоями, адже влітку спекотно.

Своє добре діло вони приховували від батьків. Взяли вдома ганчірки, намалювали табличку та взялися до роботи. Але батьки зовсім не сварили дітей, навпаки підтримали, хоч і хвилюються за них. Хлопці продовжують збирати кошти та передають їх волонтерам.

Українські діти вражають своєю сміливістю та бажанням допомогти дорослим у цій війні. Раніше ми розповідали про те, як 11-річний хлопчик облаштував блокпост на Харківщині.

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