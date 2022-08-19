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Их маленькая тайна от родителей заставила гордиться всю страну! Как десятилетние дети собирают средства для ВСУ

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 19 августа 2022, 09:30

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Их маленькая тайна от родителей заставила гордиться всю страну! Как десятилетние дети собирают средства для ВСУ
Их маленькая тайна от родителей заставила гордиться всю страну! Как десятилетние дети собирают средства для ВСУ
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