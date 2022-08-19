Их маленькая тайна от родителей заставила гордиться всю страну! Как десятилетние дети собирают средства для ВСУ

Десятилетний Влад из Бучи вместе с двумя друзьями моет автомобили и собирает деньги на ВСУ. Первую сумму, 4500 грн, мальчишки уже перевели на армию через фонд United24.

Они усердно выполняют работу в своем разбитом городе. На их улице россияне обстреливали дома и вламывались в квартиры. Семьи ребят успели эвакуироваться, а когда вернулись, увиденное ошеломило.

— Было все развалено, сначала увидел поломанный кран, магазин разбитый, школу с выбитыми окнами, было очень грустно, — вспоминает Влад. Именно он придумал собирать средства на армию путем мытья автомобилей. Его отец тоже защищает Украину.

Жители Бучи уже знают компанию юношей и даже дают средства просто так, без мытья фар. Также угощают детей прохладными напитками, ведь летом жарко.

Свое доброе дело они скрывали от родителей. Взяли дома тряпки, нарисовали табличку и приступили к работе. Но родители совсем не ругали детей, наоборот поддержали, хоть и волнуются за них. Ребята продолжают собирать средства и передают их волонтерам.

Украинские дети удивляют своей смелостью и желанием помочь взрослым в этой войне. Ранее мы рассказывали о том, как 11-летний мальчик обустроил блокпост в Харьковской области.

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