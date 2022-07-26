Юные герои с ружьями и в броне: 11-летние харьковчане обустроили собственный блокпост

В Харьковской области 11-летние дети обустроили блокпост. Собрали деньги на пластиковые автоматы, соседи их обмундировали в бронежилеты и помогли установить сине-желтый и красно-черный флаги.

Дети обустроили блокпост в Харьковской области

Уже два месяца ребята каждый день выходят на охрану своего городка. Максим и Андрей несут службу на собственном блокпосту у въезда в Мерефу. Просыпаются на рассвете, одеваются и идут наблюдать.

Я решил, что буду стоять на блокпосту, чтобы защищать свою страну, родных, чтобы все было хорошо, — объясняет Андрей.

Ребята обустроили все, как на настоящем блокпосту. Флаги им подарили военные из подразделения, где сейчас служит отец Андрея. Сосед сделал для юных защитников муляж пушки и помог сделать укрытие.

Здесь у нас засада, может защитить от осколков.

Семьи Максима и Андрея были вынуждены бежать из Харькова в первые дни войны, когда российский снаряд прилетел в их дом.

Мы приехали еще зимой, потому что было очень страшно. Мы видели российские танки под окнами.

Чтобы забрать детей подальше от опасности, родители детей в тыловой городок в области. Уже здесь у ребят возникло желание организовать свой блокпост. Родители не были против.

Как началась война и мы видели все на трассе, танки, войска. Потом ребята захотели оружие, накопили средства и купили автоматы. Стоят каждый день, все о них знают, — рассказывает Елена, мама Максима.

Обедают за полевым столом, но несколько минут, чтобы поскорее вернуться на блокпост.

Раньше мы рассказывали, как Андрей Шевченко обратился к мальчику, потерявшему маму в Мариуполе.

А еще у Вікна есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!