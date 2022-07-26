Люди

Юные герои с ружьями и в броне: 11-летние харьковчане обустроили собственный блокпост

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 26 июля 2022, 10:00

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