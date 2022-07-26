Юные герои с ружьями и в броне: 11-летние харьковчане обустроили собственный блокпост

В Харьковской области 11-летние дети обустроили блокпост. Собрали деньги на пластиковые автоматы, соседи их обмундировали в бронежилеты и помогли установить сине-желтый и красно-черный флаги.
Уже два месяца ребята каждый день выходят на охрану своего городка. Максим и Андрей несут службу на собственном блокпосту у въезда в Мерефу. Просыпаются на рассвете, одеваются и идут наблюдать.
Я решил, что буду стоять на блокпосту, чтобы защищать свою страну, родных, чтобы все было хорошо, — объясняет Андрей.
Я решил, что буду стоять на блокпосту, чтобы защищать свою страну, родных, чтобы все было хорошо, — объясняет Андрей.
Ребята обустроили все, как на настоящем блокпосту. Флаги им подарили военные из подразделения, где сейчас служит отец Андрея. Сосед сделал для юных защитников муляж пушки и помог сделать укрытие.
Здесь у нас засада, может защитить от осколков.
Здесь у нас засада, может защитить от осколков.
Семьи Максима и Андрея были вынуждены бежать из Харькова в первые дни войны, когда российский снаряд прилетел в их дом.
Мы приехали еще зимой, потому что было очень страшно. Мы видели российские танки под окнами.
Мы приехали еще зимой, потому что было очень страшно. Мы видели российские танки под окнами.
Чтобы забрать детей подальше от опасности, родители детей в тыловой городок в области. Уже здесь у ребят возникло желание организовать свой блокпост. Родители не были против.
Как началась война и мы видели все на трассе, танки, войска. Потом ребята захотели оружие, накопили средства и купили автоматы. Стоят каждый день, все о них знают, — рассказывает Елена, мама Максима.
Как началась война и мы видели все на трассе, танки, войска. Потом ребята захотели оружие, накопили средства и купили автоматы. Стоят каждый день, все о них знают, — рассказывает Елена, мама Максима.
Обедают за полевым столом, но несколько минут, чтобы поскорее вернуться на блокпост.
Раньше мы рассказывали, как Андрей Шевченко обратился к мальчику, потерявшему маму в Мариуполе.
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