Люди

Юні герої з рушницями та у броні: 11-річні харків’яни облаштували власний блокпост

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 26 Липня 2022, 10:00

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