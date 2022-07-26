Юні герої з рушницями та у броні: 11-річні харків’яни облаштували власний блокпост

На Харківщині 11-річні діти облаштували блокпост. Назбирали грошей на пластикові автомати, сусіди їх обмундирували у бронежилети та допомогли встановити синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.

Діти облаштували блокпост на Харківщині

Вже два місяці хлопці щодня виходять на охорону свого містечка. Максим та Андрій несуть службу на власному блокпосту біля в’їзду в Мерефу. Прокидаються вдосвіта, одягаються і йдуть пильнувати.

Я вирішив, що буду стояти на блокпосту, щоб захищати свою країну, рідних, щоб все було добре, — пояснює Андрій.

Хлопці облаштували все, як на справжньому блокпосту. Прапори їм подарували військові з підрозділу, де зараз служить батько Андрія. Сусід зробив для юних захисників муляж гармати і допоміг зробити укриття.

Тут в нас засідка, може захистити від уламків.

Родини Максима та Андрія змушені були тікати з Харкова в перші дні війни, коли російський снаряд прилетів у їхній дім.

Ми приїхали ще взимку, бо було дуже страшно. Ми бачили російські танки під вікнами.

Аби забрати дітей подалі від небезпеки, батьки вивезли дітей у тилове містечко в області. Вже тут у хлопців виникло бажання організувати свій блокпост. Батьки не були проти.

Як почалася війна і ми бачили все на трасі, танки, війська. Потім хлопці захотіли собі зброю, заощадили кошти і купили автомати. Стоять кожен день, всі про них знають, — розповідає Олена, мама Максима.

Обідають за польовим столом, але кілька хвилин, щоб скоріше повернутись до блокпосту.

Раніше ми розповідали, як Андрій Шевченко звернувся до хлопчика, що втратив маму в Маріуполі.

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