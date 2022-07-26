Юні герої з рушницями та у броні: 11-річні харків’яни облаштували власний блокпост

На Харківщині 11-річні діти облаштували блокпост. Назбирали грошей на пластикові автомати, сусіди їх обмундирували у бронежилети та допомогли встановити синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.
Вже два місяці хлопці щодня виходять на охорону свого містечка. Максим та Андрій несуть службу на власному блокпосту біля в’їзду в Мерефу. Прокидаються вдосвіта, одягаються і йдуть пильнувати.
Я вирішив, що буду стояти на блокпосту, щоб захищати свою країну, рідних, щоб все було добре, — пояснює Андрій.
Я вирішив, що буду стояти на блокпосту, щоб захищати свою країну, рідних, щоб все було добре, — пояснює Андрій.
Хлопці облаштували все, як на справжньому блокпосту. Прапори їм подарували військові з підрозділу, де зараз служить батько Андрія. Сусід зробив для юних захисників муляж гармати і допоміг зробити укриття.
Тут в нас засідка, може захистити від уламків.
Тут в нас засідка, може захистити від уламків.
Родини Максима та Андрія змушені були тікати з Харкова в перші дні війни, коли російський снаряд прилетів у їхній дім.
Ми приїхали ще взимку, бо було дуже страшно. Ми бачили російські танки під вікнами.
Ми приїхали ще взимку, бо було дуже страшно. Ми бачили російські танки під вікнами.
Аби забрати дітей подалі від небезпеки, батьки вивезли дітей у тилове містечко в області. Вже тут у хлопців виникло бажання організувати свій блокпост. Батьки не були проти.
Як почалася війна і ми бачили все на трасі, танки, війська. Потім хлопці захотіли собі зброю, заощадили кошти і купили автомати. Стоять кожен день, всі про них знають, — розповідає Олена, мама Максима.
Як почалася війна і ми бачили все на трасі, танки, війська. Потім хлопці захотіли собі зброю, заощадили кошти і купили автомати. Стоять кожен день, всі про них знають, — розповідає Олена, мама Максима.
Обідають за польовим столом, але кілька хвилин, щоб скоріше повернутись до блокпосту.
Раніше ми розповідали, як Андрій Шевченко звернувся до хлопчика, що втратив маму в Маріуполі.
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