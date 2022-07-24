Бомби — не привід забути про наші мрії. Андрій Шевченко звернувся до хлопчика, що втратив маму в Маріуполі

Учора, 23 липня, відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів, організований дружиною президента України Оленою Зеленською.

Цьогоріч гостями стали відомі як українські, так і закордонні зірки. Серед них і світило вітчизняного футболу Андрій Шевченко, який також є амбасадором ініціативи UNITED24.

Спортсмен записав відеозвернення до 6-річного Іллі Костушевича, який втратив родину в Маріуполі. Після того, як мама пішла в магазин та більше не повернулась, дитина сиділа у підвалі ще три тижні. Згодом хлопчика всиновила сім’я з Києва.

Ілля понад усе мріє грати у футбол та стати форвардом. Тож Шевченко пообіцяв зіграти з ним у мирному Києві та нагадав, що вирви від бомб — не привід забути про свою ціль.

На пам’ять про себе футболіст подарував дитині м’яча зі своїм підписом.

Я памятаю себе у твоєму віці. Я втікав з дому і ганяв мяча у дворі разом з друзями. Я був щасливий і не думав ні про що.

— Тоді над нашими головами було мирне небо, а футбольні поля не вкривали вирви від бомб. Утім навіть вони — не привід забути про наші мрії. Ми зустрінемось з тобою у мирному Києві та зіграємо у футбол, — сказав Шевченко.

Одним із запрошених гостей на заході став відомий голлівудський актор Річард Гір. Він з перших днів повномасштабної війни Росії проти України підтримує нашу державу всім, чим може.

Дивись виступ Річарда Гіра на Саміті перших леді та джентльменів.

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