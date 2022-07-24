Жодна дитина не має це бачити: Девід Бекхем підтримав Україну на Саміті перших леді та джентльменів

23 липня відбувся Саміт перших леді та джентльменів. Захід під назвою Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом проводиться з ініціативи першої леді України Олени Зеленської з метою розвитку діалогу між українцями та світом про потреби нашої держави та народу.

Під час цього саміту з промовою виступив відомий футболіст Девід Бекхем, який від початку повномасштабної війни підтримує Україну. Під час свого виступу він висловив співчуття українським дітям, які “бачать те, що ніхто не має бачити”.

Футболіст подякував UNICEF та першій леді України Олені Зеленській за запрошення виступити на саміті. Девід Бекхем — посол доброї волі вже 17 років. Він спілкувався з дітьми по всьому світову.

Читати на тему Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram українським лікарям — для чого і який там зараз контент Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram у руки голови обласного перинатального центру в Харкова Ірини Кондратової.

Діти відчувають величезний біль та отримують травму. Вони бачать те, що жодна дитина не має бачити.

— Від початку війни я уважно стежив за ситуацією в Україні. Я спілкувався з UNICEF. Я навіть уявити не можу, через що пройшли українці протягом цих п’яти місяців. Але я розумію, що важливо відновити їхнє звичайне життя, — сказав Бекхем.

Він наголосив, що українські діти мають бути захищеними й залишатися в безпеці.

Під час цього заходу Україну підтримували різні знаменитості. Голлівудське подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер виступили на Саміті перших леді та джентельменів. Зокрема, вони підкреслили, що не можуть дати Україні зброю, але мають інформаційний вплив та будуть використовувати його, аби наблизити перемогу України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!