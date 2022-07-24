Ни один ребенок не должен это видеть: Дэвид Бекхэм поддержал Украину на Саммите первых леди и джентльменов

23 июля состоялся Саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие под названием Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе проводится по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской с целью развития диалога между украинцами и миром о потребностях нашего государства и народа.

Во время этого саммита выступил известный футболист Дэвид Бекхэм, который с начала полномасштабной войны поддерживает Украину. Во время своего выступления он выразил соболезнования украинским детям, которые “видят то, что никто не должен видеть”.

Футболист поблагодарил UNICEF и первую леди Украины Елену Зеленскую за приглашение выступить на саммите. Дэвид Бекхэм — посол доброй воли вот уже 17 лет, он встречался с детьми по всему миру.

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Дети испытывают огромную боль и получают травму. Они видят то, что ни один ребенок не должен видеть.

— С начала войны я внимательно следил за ситуацией в Украине. Я общался с UNICEF. Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев. Но я понимаю, что важно восстановить их обычную жизнь, — сказал Бекхэм.

Он подчеркнул, что украинские дети должны быть защищены и оставаться в безопасности.

Во время этого мероприятия Украину поддержали разные знаменитости. Голливудские супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер выступили на Саммите первых леди и джентльменов. В частности, они подчеркнули, что не могут предоставить Украине оружие, но у них есть информационное влияние и они будут и далее использовать его, чтобы приблизить победу Украины.

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