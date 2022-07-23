Шоу-биз

У нас нет оружия, но есть влияние: Мила Кунис и Эштон Кутчер на Саммите первых леди и джентльменов

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 июля 2022, 19:33
Міла Куніс та Ештон Кутчер
Фото: Getty Images

Больше новостей
Як їжа впливає на наш настрійРиба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій
Рыба — от тревог, орехи — для мозга: как пища влияет на наше настроение
Синдром Туретта - що це таке, причини, симптоми, лікування
Избавляемся от мифов о синдроме Туретта: что это за болезнь на самом деле и как с ней жить
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины
Хачапурі рецепт від Аліка Мкртчяна
Хачапури по-аджарски от Алика Мкртчяна. После него и в ресторан идти не нужно
Смотреть больше

Материалы по теме

Синдром Туретта - що це таке, причини, симптоми, лікування
Избавляемся от мифов о синдроме Туретта: что это за болезнь на самом деле и как с ней жить
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Електронний підпис
Европейские стандарты в Украине: что такое электронная подпись и как ею пользоваться

Видео
Саміт перших леді та джентльменів

Будущее, которое мы строим вместе: почему важен Саммит первых леди и джентльменов и где его смотреть
Втрати українських військових у війні з Росією - Зеленський назвав число
Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал статистику погибших и раненых украинских военных
Обстріл одеського порту 23.07.2022 - є постраждалі
Коварный обстрел одесского порта: последствия российской атаки и реакция МИД Украины
0:10:09
Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Очень плохое соглашение: Олег Жданов о минусах договора об экспорте зерна
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині - ситуація на фронті 23.07.2022
Важно сохранять тишину, чтобы услышать планы врага — Наталья Гуменюк о контрнаступлении ВСУ на юге
0:02:40
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Утренний обстрел вблизи Кропивницкого: попали в аэродром и объект железной дороги, есть погибшие
0:06:27
Безпечне навчання
Укрытие на каждом этаже: как в Израиле организовано безопасное обучение и реально ли это в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июля
Маріуполь
Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков
0:03:11
Прихисток для тварин
Потеряли хозяев из-за войны: как на ВДНХ создали приют для животных
Больше видео
Як їжа впливає на наш настрійРиба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій
Читать дальше
Рыба — от тревог, орехи — для мозга: как пища влияет на наше настроение
Синдром Туретта - що це таке, причини, симптоми, лікування
Читать дальше
Избавляемся от мифов о синдроме Туретта: что это за болезнь на самом деле и как с ней жить

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь