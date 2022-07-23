У нас нет оружия, но есть влияние: Мила Кунис и Эштон Кутчер на Саммите первых леди и джентльменов

Американские актеры и супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер давно помогают украинцам в борьбе за свободу. Сначала звезды выражали свои соболезнования и поддержку украинскому народу, а позже начали сбор средств.

Мила Кунис родилась в Черновцах, но в 1991 году переехала в США и долгое время считала себя американкой. Однако когда пришла беда на ее родную землю, испытала новые для себя чувства.

Как никогда горда быть украинкой.

Супруги ни на минуту не прекращали поддерживать украинцев, поэтому когда появилось предложение от первой леди, согласились выступить на Саммите первых леди и джентльменов.

В частности, звезды обратили внимание, как они могут помочь в войне Украины против России. Эштон Кутчер отметил, что хоть и не может предоставить оружие Украине, но оказывает влияние на сообщество, которое может это сделать.

Конечно, у нас нет полномочий отправить больше оружия или повлиять на наложение больших санкций. Однако мы можем влиять, вдохновлять людей, правительства, сообщество.

Также мужчина добавил, что следует помнить, что правительствам разных стран непросто давать военную помощь и им приходится идти на значительные жертвы.

Однако все готовы продолжать борьбу.

Мировые звезды продолжают поддерживать Украину, как на словах, так и на деле. Читай, как миллиардер Ричард Бренсон посетил Гостомель и обсудил с Зеленским восстановление Украины.

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